Ieri era il compleanno di Britney Spears… auguroni in ritardo cara.

Pensa che aveva solo 16 anni quando pubblicò, il 21 novembre del 1998, il super successo “Baby One More Time”. La canzone ha dominato le classifiche di vendita per molti mesi. Da lì in poi Britney ha collezionato tanti successi e scegliere le canzoni più belle spesso diventa complicato… oppure no?

Per celebrare il suo 39° compleanno (2 dicembre), abbiamo raccolto le 19 canzoni più belle di Britney Spears… Ascoltate qui sotto e dici qual è la tua preferita nei commenti.

19 From The Bottom Of My Broken Heart Britney era ancora adolescente quando è stato pubblicato questo singolo prodotto da Eric Foster White. La convincente interpretazione della Spears sull’amore perduto ha aiutato “Broken Heart” a raggiungere le prime posizioni in tante classifiche musicali.

18 Work B**h Work B**h è il singolo principale dell’ottavo album in studio di Britney dal titolo Britney Jean e ci dice tante verità incontestabili: se vuoi assomigliare a Britney, guida come Britney e ottieni il successo come ha fatto Britney.

17 Stronger E’ sicuramente una delle sue migliori canzoni sull’emancipazione femminile. Stronger è una canzone estratta dall’album Oops!… I Did It Again… il che non lascia spazio a interpretazioni.

16 Sometimes Sometimes è bello perché si tratta del secondo singolo realizzato dalla Spears e incarna l’innocenza del primo album della pop star, specialmente nel video musicale. Vestite tutte di bianco, la Spears e le sue ballerine eseguono alcuni sexy passi di danza prima che Britty ci prova con un uomo muscoloso.

15 Piece Of Me Si rivolge alle persone che la criticano più aspramente in questo stupefacente successo di synth. Questa canzone le ha permesso di vincere agli MTV Video Music Award per la categoria Video of the Year nel 2008.

14 If U Seek Amy Il terzo singolo estratto dall’album Circus mostra Britney nei panni di una cattiva ragazza. La traccia – pubblicata nel 2009 – vede la Spears cantare sui problemi della società.

13 Everytime Questa ballata senza fiato è arrivata dopo la sua rottura con Justin Timberlake e si è rapidamente diffusa la voce che questa canzone di Britney Spears fosse una risposta al suo “Cry Me a River”. Sebbene Brit non abbia mai smentito o confermato le notizie, i testi di Everytime fanno pensare proprio a questa rottura. “Per favore perdonami. La mia debolezza ti ha causato dolore. E con questa canzone ti dico che mi dispiace.”

11 Gimme More Quando una canzone inizia con “It’s Britney, b — h”, sai benissimo cosa ascolterai subito dopo. Il fatto che “Gimme More,” il singolo principale dell’album Blackout del 2007, non fosse molto apprezzato dai critici ha interessato poco i fan della cantante, che hanno contribuito a far diventare la canzone un grande successo discografico. Alla fine si tratta di un pezzo molto orecchiabile e merita il successo che ha ottenuto.

10 I Wanna Go Chi è che dice che Brit non può fare quello che vuole? In questo taglio di Femme Fatale Britty si lascia andare con le sue inibizioni e sprigiona una super hit.

9 Toxic Per il secondo singolo tratto da In the Zone del 2004, Britney ha scelto qualcosa di leggermente diverso, dal punto di vista sonoro. Con Toxic Britney Spears si è avventurata in sound precedentemente inesplorati: effetti sonori elettronici aggressivi, archi striduli e un riff killer di chitarra. L’improbabile combo ha funzionato e “Toxic” è entrato nella top 10 degli Hot 100 di Billboard.

8 Hold It Against Me Questo brano è tutto da ballare e i suoi produttori ne sono una prova… parliamo di Max Martin e Dr. Luke. Il video sontuoso e futuristico, che contiene una scena in stile Fight Club in cui Brit combatte contro Brit, ha contribuito a rendere “Hold It Against Me” – e il suo album di platino Femme Fatale – uno dei singoli di maggior successo della cantante.

7 Oops!…I Did It Again Dopo che il suo album di debutto l’ha resa una pop star planetaria, la Spears ha dichiarato: “Non sono così innocente” nel titolo scelto per il suo secondo album. “Oops” sarà ricordato per sempre come la canzone che la Spears ha suonato agli MTV VMA’s con un vestito osé color pelle. La traccia è molto orecchiabili e forse ci mostra la vera Britty.

6 Circus Ci sono solo due tipi di persone al mondo. Quelle che intrattengono e quelle che osservano… questo è il tema principale della canzone “Circus” di Britney Spears. Questa title track estratta dal suo sesto album ha funzionato perché Britney ha deciso di ritornare al sound semplice dei suoi primi anni di carriera.

5 Til The World Ends Hold It Against Me potrebbe essere stato il primo singolo di Femme Fatale, ma il suo seguito, “Til The World Ends”, cattura l’essenza dell’opera electro-pop della Spears. Il brano è stato un successo discografico molto prima che le altre dive pop Nicki Minaj e Kesha si unissero a Brit per un remix.

4 3 3 è un singolo estratto dal suo pacchetto Singles Collection del 2009 ed è la combinazione di diversi stili distintivi di Britney. Il pop mainstream è sicuramente in prima linea, gemiti lussuriosi sul ritornello e un tocco di elettronica. Il titolo, nel frattempo, può sembrare innocente, ma in realtà non lo è. Fatto divertente: questa canzone di Britney Spears è lunga 3:33… da qui la scelta del titolo 3.

3 Scream & Shout – Will.i.am e Britney Spears Scream & Shout è estratto dall’album Willpower di Will.i.am e presenta una Spears molto diversa dal solito… addirittura con una voce robotica. L’abbiamo inserita sul podio per via del grande successo che ha ottenuto in tutto il mondo.

2 Womanizer Con un 2007 tumultuoso alle spalle, Britney sapeva che aveva bisogno di un grande anno per tornare ai suoi livelli. Con “Womanizer”, estratto da Circus, è riuscita a fare proprio questo, e ha ottenuto la sua prima posizione nella hot 100 di Billboard… da Baby One More Time.