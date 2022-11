Britney Spears è una cantante del Mississippi classe 1981. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più amate a livello mondiale che ha caratterizzato l’adolescenza di molti di noi con la sua immagine sbarazzina ed il suo talento. Voce di brani di successo come Toxic, Oops!… I Did It Again, Gimme More, Piece of Me, Sometimes, Baby One More Time fino a Pretty Girls per citarne alcuni.

Sappiamo che, nonostante quello che si possa pensare, la vita non è sempre stata semplice per la popstar che, per anni, è stata posta sotto la tutela del padre Jamie che le ha fatto vivere un vero e proprio inferno per 13 anni con la cantante che lo ha accusato di abuso di conservazione affermando di essere stata costretta ad esibirsi contro la sua volontà, ad assumere pesanti farmaci ed a non avere figli. Tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene ed ora finalmente Britney è di nuovo libera e felice al fianco del marito Sam Asghari: è tornata a comporre canzoni, a fare duetti, anche se comunque ha deciso di non esibirsi più live.

La sua, senza dubbio, è una storia che attira l’attenzione del pubblico tanto che sono stati fatti due documentari su di lei Framing Britney Spears e Britney vs Britney. Ed ora c’è l’intenzione di farla diventare un film con le piattaforme di streaming che stanno facendo a gara per aggiudicarsi questa possibilità. E ci sarebbe già anche la protagonista, pronta per vestire i panni della pop star. Stiamo parlando di Millie Bobby Brown, l’attrice britannica classe 2004, che abbiamo appena visto in Enola Holmes 2 su Netflix e che, nonostante la giovane età, vanta una carriera degna di nota con la voglia di andare sempre oltre. Durante un talk show, infatti, ha confessato alla conduttrice Drew Barrymore che il suo sogno nel cassetto è quello di poter interpretare Britney Spears in un biopic. Queste le sue parole:

La cantante Britney Spears

“Penso che la sua storia, prima di tutto, risuoni con la mia. Siamo cresciuti sotto gli occhi del pubblico. Non la conosco, ma, quando guardo le sue foto, sento di poter raccontare la sua storia nel modo giusto. E solo nel suo modo”.

La risposta di Britney Spears non è tardata ad arrivare direttamente sui suoi profili social dove, con poche parole, ha messo una pietra sopra a tutti questi rumors:

“Mi dicono che vogliono fare film sulla mia vita… gente, mica sono morta!”.

Per il momento quindi nessun film in arrivo sulla vita di Britney Spears, ma non si può mai sapere in futuro. Non è certo la prima volta che viene realizzato un film su un personaggio noto ancora in vita e sulla sua vita professionale e non solo. Sicuramente quello con protagonista la Spears sarebbe un successo assicurato considerando anche la possibilità di vedere Millie Bobby Brown nei suoi panni.

E tu cosa ne pensi della possibilità di un film su Britney Spears? Ti piacerebbe vedere Millie Bobby Brown nei suoi panni? Ti aspettiamo nei commenti!