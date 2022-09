Britney Spears è una cantante del Mississippi classe 1981. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più amate a livello mondiale che ha caratterizzato l’adolescenza di molti di noi con la sua immagine sbarazzina ed il suo talento. Voce di brani di successo come Toxic, Oops!… I Did It Again, Gimme More, Piece of Me, Sometimes, Baby One More Time fino a Pretty Girls per citarne alcuni, purtroppo non ha avuto una vita facile.

Non sempre, infatti, il talento ed il successo sono sufficienti per condurre una vita dove tutto fila per il verso giusto. E Britney Spears lo sa bene visto che per anni è stata sotto la tutela del padre Jamie, in seguito ad alcuni problemi psichici avuto dopo aver aggredito un paparazzo. Verrebbe spontaneo pensare che se si viene affidati alla figura paterna tutto deve andare per il meglio, ma non è questo il caso: oltre 13 anni difficili per la Spears che ha accusato suo padre di abuso di conservazione affermando di essere stata costretta ad esibirsi, ad assumere farmaci ed a non avere figli. Per fortuna questa odissea è giunta al termine ed ora Britney ha ripreso in mano la sua vita ed è felice al fianco del neo marito Sam Asghari che non l’ha mai lasciata da sola. Da poco è tornata protagonista del mondo musicale con un duetto importante insieme ad Elton John sulle note di Hold Me Closer. Il ritorno in scena dell’amata Britney è stato accolto con entusiasmo tanto che si pensava fosse il ritorno ufficiale della sua vita professionale. Certo, la cantante ha vissuto dei momenti difficili, ma i suoi fan erano convinti che ora sarebbe stata pronta a riconquistare il palco ed a tornare la Britney Spears di sempre, quella che ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi. Invece, purtroppo, non sarà così e di sicuro non lo sarà nel breve periodo. A confessarlo è stata lei stessa tramite un post sui suoi social network dove ha parlato con il cuore in mano ai suoi fan:

“Sono abbastanza traumatizzata e incazzata che non penso che mi esibirò mai più in futuro; sono una persona testarda quando voglio. Dopo la nostra dura battaglia – che abbiamo vinto – per terminare questa conservatorship, sono stato inondato di domande su cosa farà Britney in futuro. La mia risposta è semplice: “Per la prima volta, in tredici anni, a deciderlo sarà una e una sola persona: Britney”.

La Spears in questi anni ha dovuto affrontare molti problemi per la sua vita professionale soprattutto su come è stata trattata la sua immagine. Ha affermato che solo un videoclip realizzato in quel periodo è stato da lei apprezzato, ovvero quello di Work Bitch, e rivela di aver lavorato con le persone più offensive del pianeta con le quali ha vissuto esperienze spiacevoli. Già da tempi si mormorava un suo addio ai live, ma ora che è tutto scritto nero su bianco quindi viene visto come reale. La sua ultima esibizione live risale al 2017 sul palco di Las Vegas, poi basta. Nonostante sia una star molto amata, la sua vita è sempre più difficile tanto che anche il rapporto con Jayden e Sean Preston, i figli avuti dall’ex marito Kevin Federline, è davvero difficile. I ragazzi adolescenti oggi vivono con il padre ed il secondogenito Jayden ha affermato che non sono in contatto con la mamma e che non la vedono da mesi con il padre che ha rivelato come i ragazzi soffrano a vedere la mamma ridotta così e senza veli sui social. La Spears a proposito ha rivelato che:

“Da quando se ne sono andati, onestamente, mi sono sentita come se una parte enorme di me fosse morta. Letteralmente, non ho più uno scopo. Erano la mia gioia. Erano il mio tutto. Non vedo l’ora di vederli. Erano ciò per cui vivevo. E poi all’improvviso se ne sono andati e io ho pensato: “Oh mio Dio, il mio cuore ha smesso di battere? Le persone non ricordano cosa è successo prima perché si sono sempre concentrate sul negativo, ma da quando avevano 6 a 9 anni li ho sempre avuti io al 70%. Non capisco come abbiano potuto tagliarmi fuori dalle loro vite così facilmente. Mi è sempre stato detto che l’unico che può aggiustare il tuo cuore è colui che te lo ha spezzato, di andare alla fonte. Ma non accadrà mai, perché prego che bruci all’inferno”.

Fino ad un messaggio di scusa per i figli:

“Tutto quello che so è che il mio amore per i miei figli è più grande di ogni altra cosa e mi dispiace se vi ho ferito in qualche modo”.

