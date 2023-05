Camila Cabello è una cantautrice di Cuba classe 1997. Shawn Mendes è un cantante canadese classe 1998. I due sono conosciuti a livello mondiale per il loro talento e la loro musica, ma hanno attirato maggiormente l’attenzione quando, nel 2019, sono diventati una coppia rendendo felici i loro fan fino al novembre 2021 quando, con un semplice annuncio sui loro profili social, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore.

E se da una parte l’amore finiva, non finiva la stima reciproca. D’altronde i due erano legati da una forte amicizia nata nel 2014 quando si sono conosciuti al concerto di Austin Mahone. Le loro vite sono andate avanti anche a livello sentimentale con nuove figure al loro fianco, ma tutte relazioni fugaci e nulla di duraturo. Ed ora, come insegna Antonello Venditti, “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: ed è proprio quello che sta succedendo a Camila Cabello e Shawn Mendes. I due, infatti, erano stati visti molto vicini e complici al Festival del Coachella, ma si pensava che fosse una semplice amicizia. D’altronde i due non hanno mai perso i contatti anche perché hanno un cagnolino insieme.

Camila Cabello e Shawn Mendes

Ed invece pare che Camila Cabello e Shawn Mendes siano tornati ufficialmente ad essere una coppia. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme durante una passeggiata romantica a New York mano nella mano. Dopo diciotto mesi lontani, i due sono tornati ad essere una coppia, ma stando a quanto rivelano fonti a loro molto viine, i due si sono riavvicinati già da alcune settimane inizialmente uscendo insieme con altri amici e poi da soli per poter vedere se davvero tra di loro poteva funzionare nuovamente. L’ultimo singolo della Cabello, dal titolo June Gloom, pare rivolgersi proprio alla sua dolce metà tanto che la cantante canta: “Come mai stai molto meglio. Finirà mai? Immagino che andrò in giro e lo scoprirò. Vieni al Coachella? Se non lo fai è qualunque cosa. Se lo fai tesoro, sarà tutto ciò a cui penserò”. Ed il Coachella pare essere stato davvero il momento decisivo per far riaccendere la fiamma tra di loro che adesso sono pronti ad andare con calma e viversi giorno dopo giorno, senza pressioni ed aspettative. Inutile dirlo, i fan della coppia sono felicissimi e sperano di avere presto nuove notizie sulla loro coppia preferita che è finalmente tornata insieme, facendo trionfare l’amore.

