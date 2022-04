La cantante venticinquenne Camila Cabello ha pubblicato oggi il suo terzo album, intitolato “Familia“.

E proprio come sottintende il nome, esso è il più personale e intimo della carriera musicale dell’artista – e a suo dire anche il migliore – pieno di riferimenti alla sua vita privata e di ricordi, a volte non sempre felici, legati al suo passato. Un esempio è il brano “Bam bam“, cantato insieme ad Ed Sheeran, il quale ha al centro di sè e del proprio significato la fine della relazione con il cantante Shawn Mendes, avvenuta recentemente.

Anche la canzone “Psychofreak“, realizzata in collaborazione con Willow e sempre contenuta all’interno dell’album “Familia”, non è da meno: secondo le parole della Cabello stessa, infatti, in tale brano viene citato, e dunque ricordato, il suo passato in qualità di cantante nel gruppo tutto al femminile delle Fifth Armony, da lei lasciato nel 2016.

Il significato di “Psychofreak” di Camila Cabello

“Fondamentalmente questo brano parla dell’ansia e di tutti gli altri aspetti che hanno costellato il mio percorso, come il mio arrivo nell’ambiente musicale, quando ero davvero giovane.”

Così ha dichiarato Camila Cabello in un’intervista rilasciata per il magazine Reuters il 7 aprile scorso. È chiaro dunque il riferimento alle Fifth Armony, che hanno segnato l’inizio della carriera musicale dell’artista nel 2012, e con le quali la cantante ha dichiarato di essere rimasta tuttora in buoni rapporti.

In particolare, si può notare il richiamo alla band nella frase di “Psychofreak” che recita: “A tutti manca la vecchia me, ma io sono in questo ambiente da quando avevo 15 anni. Non incolpo le ragazze per come è andata a finire, giù giù giù.”

Oltre alla citazione delle “ragazze”, corrispondenti ad Ally, Normani, Dinah e Lauren, ovvero ai membri delle Fifth Armony, anche quel “down down down” è molto esplicativo; esso infatti richiama proprio uno dei brani più famosi della girl band: “Down“, appunto, pubblicato un anno dopo l’abbandono del gruppo da parte della Cabello.

Traduzione del testo di “Psycofreak” di Camila Cabello

[Intro: Camila Cabello]

(Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra)

(Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra)

Mi sento come una psicopatica

(Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra)

(Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra)

[Ritornello: Camila Cabello]

Mi sento come una psicopatica

A volte mi sento una psicopatica

Sto cercando di connettermi, senza Wi-Fi

Dimmi che mi ami, stai mentendo?

Dammi una limonata, ti do dei lime

La casa sulle colline è un castello di carte

Un battito di ciglia e la fiaba va in pezzi

Scusa, non volevo essere così cupa

Forse sono un alieno, la Terra è dura

[Verso 1: Camila Cabello]

A volte non mi fido di come mi sento

Sul mio Instagram parlo di “sono guarita”

Preoccupandomi di aver ancora il sex appeal

Sperando di non cadere da questa collina

Quando facciamo l’amore, voglio essere lì

E voglio sentire che mi tiri capelli

E credere alle parole che dici al mio orecchio

Devo uscire, ho bisogno di un po’ d’aria



[Pre-Ritornello: Camila Cabello]

Voglio, voglio, voglio toccarti

Voglio toccarti, ma i miei polpastrelli sono insensibili

Voglio, voglio, voglio amarti

Voglio amarti, ma il mio petto si sta stringendo

Voglio, voglio, voglio sentire di potermi rilassare

Non dover lasciare questo ristorante

Vorrei poter essere come tutti

Ma non sono come nessuno

[Ritornello: Camila Cabello]

Mi sento come una psicopatica

A volte mi sento una psicopatica

Sto cercando di connettermi, senza Wi-Fi

Dimmi che mi ami, stai mentendo?

Dammi una limonata, ti do dei lime

La casa sulle colline è un castello di carte

Un battito di ciglia e la fiaba va in pezzi

Scusa, non volevo essere così cupa

Forse sono un alieno, la Terra è dura



[Post-Ritornello: Camila Cabello]

(Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra)

(Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra)

Mi sento come una psicopatica

(Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra)

(Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra)

Mi sento come una psicopatica

[Verso 2: Camila Cabello]

Spiacente, non sono riuscita a concentrarmi sul film

A tutti manca la vecchia me

Ma sono in questo ambiente da quando avevo quindici anni

Non incolpo le ragazze per come è andata, giù, giù, giù

Sto pensando ad alta voce

In bagno mentre i miei amici ridono sul divano

Wow, il momento ora è passato

So che vuoi restare, ma penso di dover andare via subito

[Pre-Ritornello: Camila Cabello]

Voglio, voglio, voglio toccarti

Voglio toccarti, ma i miei polpastrelli sono insensibili

Voglio, voglio, voglio amarti

Voglio amarti, ma il mio petto si sta stringendo

Voglio, voglio, voglio sentire di potermi rilassare

Non dover lasciare questo ristorante

Vorrei poter essere come tutti

Ma non sono come nessuno

[Ritornello: Camila Cabello]

Mi sento come una psicopatica

A volte mi sento una psicopatica

Sto cercando di connettermi, senza Wi-Fi

Dimmi che mi ami, stai mentendo?

Dammi una limonata, ti do dei lime

La casa sulle colline è un castello di carte

Un battito di ciglia e la fiaba va in pezzi

Scusa, non volevo essere così cupa

Forse sono un alieno, la Terra è dura