L’ex cantante dei Mumford&Sons, Marcus Mumford, è stato da qualche tempo impegnato nella stesura della nuova canzone “Cannibal“, che costituirà l’ouverture del suo primo album da solista dopo l’abbandono della band, chiamato (self-titled), in uscita il 16 settembre prossimo.



Come dichiarato qualche giorno fa su Instagram dallo stesso Mumford:

“A gennaio 2021, affrontando demoni con cui ho ballato da solo a lungo, ho scritto un pezzo intitolato “Cannibal”. L’ho portato al mio amico Blake Mills e abbiamo dato il via alla realizzazione di questo album, che mi è tanto caro”.

Ciò che particolarmente colpisce di questa canzone, però, è il suo videoclip, per la realizzazione del quale Mumford ha richiesto l’aiuto di un regista d’eccezione: Steven Spielberg, alla sua prima esperienza in questo ambito.

Il video mostra Marcus Mumford intento a eseguire il brano; è stato girato il 3 luglio scorso all’interno di una palestra di una scuola di New York e la cosa più curiosa è che Spielberg l’ha realizzato con una sola, unica ripresa registrata da uno smartphone.



Niente tecniche d’eccellenza né attrezzature da professionisti, questa volta, bensì una produzione per così dire più casalinga, che ha visto coinvolta anche la moglie di Spielberg, l’attrice, pittrice ed ex modella Kate Capshaw, che si è occupata di dirigere i lavori per la realizzazione del video.

La compagna di Mumford, Carey Mulligan, si è invece occupata dei costumi.