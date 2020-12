Proprio qualche giorno fa ci chiedevamo se una nuova serie di Black Mirror sia in arrivo oppure no. Ecco che oggi la risposta arriva proprio dall’autore della famosa serie distopica, Charlie Brooker, che pare sia preso da un nuovo progetto, un mockumentary sul 2020.

Il lavoro, destinato sempre alla piattaforma streaming di Netflix, si concentrerà sugli avvenimenti di questo funesto anno, che sin dai primi mesi ha visto sorgere la pandemia globale di Covid-19 e che purtroppo ancora non riesce a risollevarsi, e non si risolleverà per lungo tempo, per via delle crisi economiche e sociali che ne conseguiranno.

In effetti, perché inventare nuove storie inquietanti e piene di angoscia quando oltre la porta c’è questo pazzesco 2020? Un anno che si farà ricordare per lungo tempo…

E’ proprio il caso di dirlo: a volte la realtà supera la fantasia!

Il mockumentary sul 2020 di Charlie Brooker

L’autore di Black Mirror, Charlie Brooker, è famoso nel Regno Unito per la sua serie Annual Wipes, che prende ad oggetto gli avvenimenti naturali, sociali e culturali di un determinato anno e li rilegge, spesso in chiave comica.

Dopo di ciò, Brooker è diventato famoso in tutto il mondo per il suo Black Mirror, e ora, unendo un po’ le sue esperienze precedenti, si avvia alla realizzazione di un mockumentary del 2020, ossia un “falso documentario”; un genere che calcando i metodi documentaristici racconta una storia di finzione che però sembra vera.

Il 2020 è certamente l’anno più adatto a fornire materiale per il mockumentary di Brooker, e infatti non vediamo l’ora di vedere cosa ne uscirà fuori. Per il momento però, non abbiamo altre notizie al riguardo, e ci toccherà aspettare di avere altre news.

