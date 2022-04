Dopo aver spopolato con il brano “Light switch“, pubblicato lo scorso 20 gennaio e fin da subito in vetta alle classifiche internazionali, il cantante statunitense Charlie Puth torna a deliziarci con una nuova canzone: “That’s hilarious” che, come annunciato dall’artista sul proprio profilo Tik Tok, è il secondo singolo estratto dal suo terzo album, “Charlie”.

Tale brano, ancora prima di essere pubblicato, ha già riscontrato un notevole successo presso il pubblico: la distribuzione dell’official visualizer del singolo, avvenuta su Youtube qualche giorno fa, ha infatti raccolto in pochissimo tempo più di 100.000 visualizzazioni.

Il significato della canzone That’s Hilarious

Come dichiarato da Charlie Puth stesso durante la presentazione in anteprima della canzone, avvenuta su Tik Tok lo scorso 8 aprile, “That’s hilarious” è ispirata ad una dolorosa rottura che ha coinvolto direttamente l’artista durante il 2019.

“Non ho mai detto alle persone cosa mi è successo e il dolore che ho provato durante la peggiore rottura della mia vita, avvenuta nel 2019. Volevo solo nascondere tutto sotto il tappeto, ricominciare da capo e circondarmi di persone migliori. Ma questa è la canzone più difficile che abbia mai dovuto scrivere, e sono così entusiasta che la possiate ascoltare.”

Il testo del brano è infatti intriso di rabbia per la fine di una relazione che “ha portato via un anno che non può più essere ridato”, e nella quale il rapporto è stato chiaramente difficile e travagliato (“dopo le cose che mi hai fatto passare”).

Ora che tutto è finito, che la strada di vita degli amanti ha intrapreso due direzioni diverse, sembra essere tuttavia manifestato l’intento di un ritorno, generato però forse più da un senso di mancanza e di necessità, che da un sincero moto di amore e pentimento (“non mi amavi quando eravamo insieme, ma ora hai così bisogno di me”); una possibilità che tuttavia il cantante non sembra voler neanche prendere in considerazione (“è divertente pensare che ti vorrei ancora dopo le cose che mi hai fatto passare, sì, stai delirando”).

Un significato profondo e profondamente sentito, è dunque quello di “That’s hilarious”, che manifesta chiaramente l’intento di riscatto da parte di Charlie Puth, il suo voler riprendere in mano la propria vita dopo tutto il tempo perso dietro ad una persona con cui evidentemente non condivideva i medesimi valori e sentimenti, ma che l’ha colpito e segnato profondamente, e che in qualche modo è rimasta parte di lui, anche se solo sottoforma di un – doloroso – ricordo.

Come dichiarato dallo stesso Puth, sempre in un video pubblicato su Tik Tok, infatti:

“Ogni volta che sento “That’s hilarious”, vengo riportato indietro a un’epoca della mia vita che è stata davvero molto impegnativa.”

La traduzione della canzone

[Verso 1: Charlie Puth]

Guarda come tutte le carte

Guarda come tutte le carte in tavola sono cambiate

Immagino che ti stia finalmente rendendo conto di quanto hai incasinato tutto

Ragazza, stai solo peggiorando

Ragazza, stai solo peggiorando le cose

Quando chiami come fai sempre quando vuoi qualcuno

[Pre-ritornello: Charlie Puth]

Ti sei portata via un anno

Della mia fottuta vita

E non posso più riaverlo

Quindi quando vedo quelle lacrime

Uscire dai tuoi occhi

Spero che siano per me

[Ritornello: Charlie Puth]

Non mi amavi quando eravamo insieme

Ma ora hai così tanto bisogno di me

Non puoi essere seria (Ah-ah-ah)

È divertente (Ha-ha-ha-ha-ha)

Pensare che ti vorrei ancora

Dopo le cose che mi hai fatto passare

Sì, stai delirando (Ah-ah-ah)

È divertente (Ha-ha-ha-ha-ha)

[Verso 2: Charlie Puth]

Ora metti la colpa (ora metti la colpa)

Ora metti la colpa al contrario

Stai cercando di farmi sentire in colpa per tutto quello che hai fatto

Sei un’altra lezione (Sei un’altra lezione)

Sei solo un’altra lezione che ho imparato

Non dare il tuo cuore a una ragazza che ne ha ancora uno infranto

[Pre-ritornello: Charlie Puth]

Hai portato via un anno (portato via un anno)

Della mia fottuta vita

E non posso più riaverlo

Quindi quando vedo quelle lacrime (Quando vedo quelle lacrime)

Uscire dai tuoi occhi

Spero che siano per me

[Ritornello: Charlie Puth]

Non mi amavi quando eravamo insieme

Ma ora hai così tanto bisogno di me

Non puoi essere seria (Ah-ah-ah)

È divertente (Ha-ha-ha-ha-ha)

Pensare che ti vorrei ancora

Dopo le cose che mi hai fatto passare

Sì, stai delirando (Ha-ha-ha, stai delirando)

È divertente (Ha-ha-ha-ha-ha, è divertente)

Non mi amavi quando eravamo insieme

Ma ora hai così tanto bisogno di me

Non puoi essere seria (Non puoi essere seria) (Ah-ah-ah)

È divertente (È divertente) (Ha-ha-ha-ha-ha)

Pensare che ti vorrei ancora (Oh, no, oh, oh)

Dopo le cose che mi hai fatto passare

Sì, stai delirando (Stai delirando) (Ah-ah-ah)

È divertente (È divertente) (Ha-ha-ha-ha-ha)