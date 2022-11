Chi è Angelina Chavez Torres? Tutto parte dalla commedia romantica di Netflix “Christmas With You” con Freddie Prinze Jr. e Aimee Garcia, diretto da Gabriela Tagliavini che segue le vicende di Angelina, interpretata dalla Garcia, una famosa cantante che lotta per mantenere la sua rilevanza nell’era moderna dei social media.

Tuttavia, quando incontra per caso Miguel (Prinze Jr), un insegnante di musica, Angelina trova una nuova scintilla musicale per scrivere una canzone di Natale. Mentre Angelina e Miguel lavorano insieme alla canzone, sboccia una storia d’amore, ma sul loro cammino verso l’unione si trovano varie sfide.

La commovente commedia è anche piena di un allegro spirito natalizio e di musica perfetta per la famiglia. I titoli di coda dedicano il film proprio ad Angelina Chavez Torres. Pertanto, gli spettatori hanno cominciato ad essere curiosi e voler sapere di più sulla persona la cui memoria ha ispirato il film.

Chi è Angelina Chavez Torres?

Il nome di Angelina Chavez Torres appare dopo la conclusione della storia, all’inizio dei titoli di coda del film, rendendola così, una parte essenziale della pellicola e del quoziente emotivo del film.

Chavez Torres è la madre del produttore del film, il tedesco Michael Torres.

Il film è stato scritto da Paco Farias, Jennifer C. Stetson e Michael Varrati ed è basato su una storia di Michael Torres. Pertanto, il film è molto personale per il produttore noto per altri lungometraggi come “The Amityville Murders” e “Truth or Dare”.

Angelina Chavez Torres è purtroppo deceduta prima dell’uscita del film. In “Christmas With You”, la protagonista si chiama proprio Angelina e potrebbe essere un riferimento alla madre di Michael.

Allo stesso modo, la narrazione rivela che la madre di Angelina è morta, facendola sentire triste durante il Natale. Le esperienze personali di Michael Torres dopo la morte di sua madre potrebbero anche essere l’ispirazione per il retroscena di Angelina. In quest’ottica, ha senso la decisione del produttore di dedicare il film alla memoria di sua madre.

Come è morta Angelina Chavez Torres?

Angelina Chavez Torres era nata il 2 Ottobre del 1938 a Hayden, in Arizona. Era la figlia di Octaviano Duran Chavez e Soledad Romo Chavez. Era uno degli undici figli della coppia e aveva otto fratelli e due sorelle. Angelina era sposata con German Torres con il quale ha trascorso quasi 50 anni insieme.

La coppia ebbe cinque figlie; Sylvia Brill, Angelina Cannon, Anna Marie Ybarra, Elishevah-Elsa Torres e Yolanda Torres. L’unico figlio maschio della coppia è il produttore cinematografico tedesco Michael Torres. Angelina era una devota cristiana e ha cresciuto i suoi figli nella fede. Tuttavia, non si sa molto sui primi anni di vita o sulla sua occupazione.

Angelina è morta il 24 Luglio 2020, all’età di 81 anni a North Hollywood, in California. La causa esatta della sua morte non è stata condivisa dai familiari con il pubblico. Il 5 Agosto 2020 si è tenuto il funerale. Angelina ha lasciato lasciato cinque figlie, un figlio, otto nipoti e cinque pronipoti. L’amore di Angelina per i suoi amici e la sua famiglia si riflette in “Christmas With You”, dedicato alla sua memoria.

E tu, sapevi chi è Angelina Chavez Torres? Lascia un commento!