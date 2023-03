Si, da sardo e appassionato di gastronomia sono rimasto molto deluso dal menù di Bubù nella finale di Masterchef 12. Mi aspettavo molto di più.

Innanzitutto non è innovativo perché sono piatti che ho mangiato tante volte in altri ristoranti sardi. Il pane frattau rifatto in quel modo si fa in tantissimi posti, quindi per nulla originale. Poi nel pane frattau il pomodoro deve sentirsi molto e là mi pareva risicato. Il carasau non puoi metterlo a salsa perché perde l’essenza del pane frattau. Nel primo la cucitura dei culurgiones fatta malissimo. Non ci siamo proprio. Vedendo quella cucitura dei culurgiones non l’avrei mai fatto vincere. Anche il ripieno con la triglia è già presente in molti ristoranti sardi. E poi troppa salsa… less is more. L’agnello invece non è una carne che metterei così in una finale di Masterchef 12 perché serve tempo per togliere il gusto vegetativo della carne, soprattutto dell’agnello sardo. Bisogna marinarla un po’. Nella mia località viene lasciata anche un giorno a marinare prima di cuocerla. L’agnello ha un odore e un sapore abbastanza forti e prima di iniziare qualsiasi tipologia di ricetta è meglio lasciarlo in ammollo un’intera notte in acqua e limone cambiando l’acqua due o tre volte. Sono d’accordo con l’uso del mirto e pecorino, che ho già provato in altri ristoranti sardi e anche in un panino dove c’erano anche i carciofi sardi e che ho apprezzato. Forse nel dolce, slegandosi dalla tradizione sarda, ha fatto meglio. Anche se la presentazione l’ho trovata molto semplice. Devo ammettere che dopo aver visto la pasta dei culurgiones e la cottura degli stessi ho deciso di scrivere questo articolo perché da sardo e super appassionato di gastronomia mi sono sentito toccato 😀

Quindi caro Bubù mi dispiace ma hai perso meritatamente la finale.

Curiosità: chi sono gli chef famosi che hanno il ristorante a Vico Equense, il paese di Bubù? Uno è proprio il giudice Antonino Cannavacciuolo che ha aperto proprio a Vico Equense. Gli altri chef famosi sono Peppe Guida e anche Gennaro Esposito.

Chi è Bubù?

Bubù è lo pseudonimo di Antonio, un 19enne di Vico Equense che studia Architettura ed è molto appassionato di cucina. Un ragazzo in gamba e che studia molto, si è distinto a Masterchef 12… a parte la finale.

Antonio “Bubù” Gargiulo è stato uno dei quattro finalisti di Masterchef Italia 12, il noto programma televisivo di cucina. Quest’anno il concorrente più giovane, appena 19 anni, è nato a Vico Equense, proprio come il giudice Antonino Cannavacciuolo. Nella serata finale, in onda il 2 marzo, ha disputato la finale di Masterchef 12 poi vinta dal bravo Edoardo.

Bubù, come viene comunemente chiamato, nonostante la giovane età, ha dimostrato fin dall’inizio del programma di avere una grande passione e abilità in cucina. Propone spesso piatti che richiamano la tradizione culinaria partenopea, di cui non ha dimenticato le origini, e che gli hanno permesso di ottenere ottimi risultati nelle prove a cui è stato sottoposto dai giudici.

Il concorrente, pur essendo nato a Vico Equense, vive da anni in Sardegna e ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla cucina, tanto da aver abbandonato gli studi universitari per perseguire il suo sogno. Nonostante la giovane età, Bubù ha dimostrato di avere una buona tecnica in cucina e di essere in grado di presentare piatti esteticamente piacevoli.

Il giovane aspirante chef può essere seguito su Instagram, dove compare con il profilo @bubugargiulo_masterchef12. L’account è comparso in concomitanza con la sua partecipazione a Masterchef 12, anche se è probabile che sia gestito dal reparto di comunicazione del programma.