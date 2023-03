Si è conclusa giusto ieri sera, giovedì 2 marzo 2023, l’ultima edizione di Masterchef, che ha nuovamente visto la partecipazione degli chef Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri ed Antonino Cannavacciuolo.

Senza perdere tempo, vi sveliamo subito chi è stato il vincitore di Masterchef Italia 12: Edoardo Franco.

Il premio consiste in 100.000 euro in gettoni d’oro, oltre alla possibilità, offerta dalla casa editrice Baldini+Castoldi, di pubblicare il proprio libro di ricette e all’accesso ad un corso di formazione culinaria ad Alma.

Vediamo adesso subito più informazioni sul vincitore.

Chi è Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef Italia 12

Edoardo ha 26 anni ed è di origini varesine; la sua è una vita all’insegna dell’originalità e del cambiamento, il che lo ha portato a fare ogni tipo di lavoro, anche se al momento (o meglio, prima di vincere Masterchef) è disoccupato.

Una delle certezze che lo ha però sempre accompagnato, fin da ragazzino, è stata quella della passione per la cucina: tra le sue specialità, vi sono i risotti e più in generale i piatti della cucina messicana, in particolare il burrito.

Non solo questo. Edoardo è infatti anche un grande amante della musica, ed in questo ambito è un produttore per diletto con lo pseudonimo di Franco Carisma.

Qual è stato il menù presentato da Edoardo alla finale di Masterchef

Il menù degustazione di Edoardo presentato ai giudici durante la finale di Masterchef Italia 12 rispecchia perfettamente il carattere eclettico e brioso del giovane cuoco: si chiama infatti “Tutto Mondo” (ispirato all’omonimo titolo del murale di Keith Haring) ed esprime i tanti viaggi in giro per l’Europa compiuti dallo stesso Edoardo prima di prendere parte a Masterchef.

Si compone di un antipasto formato da una barbabietola ripiena di patè di fegatini di piccione, porro fritto e latticello, reso acidulo da un infuso di aneto e barbabietola.

Il primo è invece una sorta di rivisitazione del classico kebab, ovvero un fagottino di pasta d’uovo che racchiude una polpetta di carne d’agnello accuratamente speziata, servito insieme a una salsa di foglie di carote e albicocche.

Continuiamo poi con il secondo, un piatto di capesante condite da maionese al corallo, curry e coriandolo.

E infine il dessert, una mousse al cocco con arancia, maracuja e liquirizia.

Che ci dite in merito? Siete contenti della vittoria di Edoardo o tifavate per qualche altro concorrente? Scrivetecelo nei commenti!