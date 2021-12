Ricordi come tutte si sono eccitate per Regé-Jean Page dopo la prima stagione di Bridgerton? Bene, ora che la seconda stagione di Emily In Paris è finita, tutte bramano un altro rubacuori inglese, Lucien Laviscount. Allora, chi è l’attore inglese del momento? In questo articolo ti diremo tutto quello che devi sapere sul protagonista di Emily in Paris 2.

Chi interpreta Lucien Laviscount in Emily in Paris 2?

Laviscount interpreta Alfie nella seconda stagione di Emily in Paris, che Emily incontra durante il suo corso di lingua francese. Alfie è un banchiere londinese che non sembra entusiasta di doversi trasferire nella Città della Luce.

“Come descriverei Alfie? Direi che vive in un mondo protetto che si è creato per se stesso, che ha piccoli spioncini”, ha detto Laviscount al Women’s Wear Daily. E penso che Emily riesca ad aprire gli spioncini”.

Laviscount ha rivelato che quando Darren Star ha espresso interesse per averlo nella serie, si è praticamente messo al lavoro immediatamente.

“Era il 6 maggio, da quello che ricordo, ero a New York, seduto nel mio appartamento, lavorando su un materiale diverso. La mia manager chiama e mi dice: ‘Smetti di fare tutto quello che stai facendo, Darren Star vuole scrutinarti'”, ha ricordato. “E io ho pensato: ‘cosa? Aspettare? Darren Star? Stiamo parlando di Darren Star?’… Non credo di aver mai fatto un’audizione così velocemente in vita mia. Avevo visto la serie TV e c’è una cosa che mi aveva colpito di Darren. Il rapporto che riesce a creare con cast e sceneggiatori. Ed è molto veloce nelle sue decisioni. Quindi, quando ho ottenuto i dettagli per l’audizione, ero così nervoso.

Quali sono i film e i programmi TV che ha fatto Lucien Laviscount oltre ad Emily in Paris?

È probabile che tu abbia già visto Lucien Laviscount. Oltre a Emily in Paris 2, Laviscount è apparso in film e serie TV di generi diversi, tra cui Grange Hill, Coronation Street, Waterloo Road, Shameless, Skins, Scream Queens, Supernatural, The Bye Bye Man, Katy Keene, Episodes. È apparso anche in un reality british simile al nostro Grande Fratello Vip. Il suo debutto in TV è arrivato nel 2002 con Clocking Off.

Il creatore di Scream Queens, Ryan Murphy, ha scritto la parte di Earl Grey appositamente per Laviscount dopo che l’attore britannico ha fatto un provino per un ruolo diverso nella serie.

Quanti anni ha Lucien Laviscount?

Lucien Laviscount è nato il 9 giugno 1992, quindi ha 29 anni.

Qual è l’altezza di Lucien Laviscount?

Laviscount è alto 1,78 cm.

Dove è nato Lucien Laviscount?

Laviscount viene da Burnley, una piccola e remota cittadina nel Regno Unito. Ha detto a WWD : “Ci sono città in Inghilterra, e ci sono città, e poi c’è Burnley”.

Chi è la fidanzata di Lucien Laviscount? Lucien Laviscount è sposato?

Laviscount non è attualmente sposato.

Lucien Laviscount e Leigh Anne Pinnock si sono frequentati?

Laviscount ha brevemente frequentato la cantante delle Little Mix Leigh Anne Pinnock nel 2012.

Lucien Laviscount e Jesy Nelson stanno insieme?

Nel dicembre 2021, l’ex cantante delle Little Mix Jesy Nelson è stata fotografata mentre si metteva a suo agio con Laviscount. Non è chiaro se i due si frequentassero o si frequentano tutt’ora. Comunque sembra piacere la musica delle Mix a Lucien.

Cosa è successo con Lucien Laviscount e Kerry Katona?

Quando Laviscount aveva 19 anni, ha frequentato la 31enne mamma Kerry Katona, con la quale è apparso in Celebrity Big Brother. Tuttavia, una volta che le telecamere hanno smesso di filmare, Laviscount ha chiarito che non aveva intenzione di portare oltre la loro storia d’amore.

Lucien Laviscount usa Instagram?

Si certo, puoi seguirlo su Instagram.com/its_lucien per vedere le sue foto e storie.

Lucien Laviscount gioca a calcio?

Sebbene giochi a calcio in una particolare scena di Emily in Paris 2 e nella serie si mostra come un grande appassionato di questo sport, Laviscount non è un calciatore professionista. Tuttavia, fatto divertente, è amico di David Beckham, che lo ha incoraggiato a dedicarsi alla recitazione quando si sono incontrati insieme durante un servizio fotografico.