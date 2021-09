Ci sarà o non ci sarà? È questa la domanda che si stanno ponendo sempre più di frequente i fan di Bridgerton, una delle serie tv più amate di Netflix. Ed ovviamente ci riferiamo al personaggio del Duca di Hastings. Simon e Daphne Bridgerton sono stati i protagonisti della prima stagione della serie tv ed hanno fatto innamorare il pubblico con la loro storia d’amore che poi è stata coronata dall’arrivo della loro bambina. Purtroppo sappiamo già che Bridgerton si basa sulla saga dei romanzi di Julia Quinn, quindi la seconda stagione vedrà un cambio di protagonista e ci sarà in prima linea Anthony Bridgerton, fratello di Daphne, alla ricerca del vero amore e della donna con cui sposarsi e passare il resto della sua vita.

Se da una parte Daphne sarà presente, seppur in modo marginale (e poi forse sarà pronta a dare l’addio a Bridgerton), dall’altra parte siamo a conoscenza del fatto che Simon non ci sarà. Una notizia arrivata ad aprile e che ha spezzato il cuore ai telespettatori poiché speravano di poterlo rivedere anche in un ruolo secondario. Da un po’ di tempo i rumors parlavano di una sua possibile comparsa in un cameo proprio per non deludere i fan e questa speranza sembra ora riaccendersi. Grazie ad un’intervista che Regé-Jean Page ha rilasciato a GQ UK, l’intervistatore gli ha chiesto se vi è la possibilità di rivederlo in qualche modo nel secondo capitolo di Bridgerton ottenendo come risposta un laconico:

“Sapete che non potrei dirvelo!”

Per poi aggiungere:

“Non è meraviglioso sorprendersi per qualcosa di inatteso?”

Il Duca di Hastings in Bridgerton

Parole che fanno ben sperare. Ovvio non lo vedremo in ogni puntata di Bridgerton poiché l’attore è convinto della sua decisione. È sufficiente pensare che ha rinunciato ad un cachet da capogiro offertogli da Netflix: ben 50mila dollari a puntata. Il suo obiettivo, infatti, è quello di concentrarsi sulla sua vita professionale e non quello di rimanere ancorato ad un solo ruolo. Nell’attesa di sapere se tornerà protagonista di un cameo o meno, sicuramente si parlerà di lui nel seguito di Bridgerton come ha rivelato l’attrice Phoebe Dynevor. Non ci resta altro che aspettare, le nuove puntate sono attese entro la fine dell’anno, probabilmente durante il periodo natalizio proprio come quando la serie tv ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming ed, inoltre, la terza e la quarta stagione sono già state confermate da Netflix.

