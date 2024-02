Nuovi rumors attorno alla coppia del momento, i Ferragnez, e questa volta non riguardano la loro vita professionale bensì quella privata: secondo alcune indiscrezioni circolanti in questi giorni, Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati.

Ma chi ha messo in giro questa notizia, e quali sono gli indizi che hanno portato a formulare tale supposizione? Andiamo a scoprirlo qui di seguito.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, chi lo dice

A sganciare la bomba circa la probabile (perché specifichiamolo, non c’è nulla di chiaramente confermato da parte dei diretti interessati) separazione dei Ferragnez è stato Dagospia.

Secondo il portale di gossip, il rapporto idilliaco tra i due ha subito un duro colpo già dopo il Festival di Sanremo dello scorso anno, ma successivamente le acque si sono calmate anche visto il periodo durissimo vissuto dalla famiglia in seguito alla scoperta della malattia di Fedez.

Lo scoppio del famoso caso-Balocco e tutte le indagini circa gli affari non proprio puliti di Chiara Ferragni hanno però a quanto pare, sempre secondo Dagospia, gettato di nuovo qualche ombra sulla loro storia d’amore, che si è trovata a vacillare in un momento di già profondo stress per entrambi i partner. Fedez non avrebbe infatti preso bene tutta la situazione riguardante la moglie, rinfacciandole di come i suoi problemi giudiziari si riflettessero negativamente anche sulla sua stessa immagine pubblica, oltreché sui propri affari.

Che sia andata davvero così?

Cosa dicono i profili social

Prendendo in esame i profili social di Fedez e di Chiara Ferragni, si può notare come i due abbiano passato un San Valentino romantico insieme, con tanto di cena in un locale chic.

Dopo quel giorno, però, Fedez è partito per Miami insieme alla propria assistente e al ritorno, afferma Dagospia, avrebbe lasciato il tetto coniugale.

Ieri, 21 febbraio, il rapper ha pubblicato delle storie volte a promuovere la nuova puntata del suo programma Muschio selvaggio, e i fan hanno subito notato che l’ambientazione delle medesime era diversa dalla casa dei Ferragnez a Milano citylife.

Chiara Ferragni, dal canto suo, ha modificato la propria immagine del profilo su Instagram, pubblicandone una in cui è ritratta da sola insieme ai figli, senza alcuna traccia del marito; nella giornata di ieri ha poi condiviso delle storie riportanti le seguenti citazioni: “Il potere non è fuori: è dentro di te” e “Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere“.

Certo, si tratta di frasi che di per sé hanno un bel significato e che potrebbero essere riferite a una pluralità esorbitante di ambiti differenti, ma che in molti non hanno potuto fare a meno di ricollegare al particolare periodo vissuto dai Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati davvero o è tutta una tattica mediatica?

Come detto prima, le news che riguardano il fatto che Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati sono ad ora solo teorie, voci che circolano, supposizioni.

Nulla di certo, ecco, eppure c’è una domanda che inevitabilmente ci si pone: e se fosse tutta una strategia dei Ferragnez per distogliere l’attenzione dai loro guai giudiziari?

Se fosse cioè tutto costruito ad arte – le storie, le indiscrezioni, i misteri – per far parlare di sé sotto una luce diversa da quella che da mesi e mesi li illumina? Oppure semplicemente per attirare più followers, il cui numero è calato drasticamente per entrambi negli ultimi periodi?

Domande, queste, a cui solo il tempo darà le adeguate risposte. Il tempo… o forse Chiara Ferragni stessa, che il prossimo 3 marzo sarà ospite della trasmissione “Che tempo che fa?” di Fabio Fazio.