Sex Education è una serie tv britannica che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019 con all’attivo tre stagioni per un totale di 24 episodi ed un quarto capitolo in arrivo che forse potrebbe coincidere con il capitolo finale.

L’autrice e la registra di Sex Education è Alice Seabright che ha fatto un passo in avanti nella sua carriera ed ora è pronta a debuttare come sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Chloe, una nuova serie tv thriller che farà il suo debutto non su Netflix, bensì nel catalogo di Amazon Prime Video, una piattaforma di streaming concorrente. Chloe è attesa per il prossimo giugno e, più precisamente, per il 24. La prima stagione sarà composta da sei episodi e poi si deciderà se rinnovarla o meno, in base al riscontro che otterrà da parte del pubblico. Nel cast troviamo un volto già molto conosciuto nel mondo delle serie tv, ovvero quello dell’attrice Erin Doherty che ha vestito i panni della giovane principessa Anna in The Crown, mentre qui sarà Becky Green, poi troveremo anche Poppy Gilbert nei panni di Chloe, Pippa Bennett-Warner in quelli di Livia, ma spazio anche ai volti maschili con Brand Michael Hall, Jack Farthing e Billy Howle. Chloe parlerà di un misterioso omicidio e delle conseguenti indagini fai da te per toccare anche un tema molto attuale come l’ossessione moderna che nutriamo nei confronti delle vite degli altri utilizzando, in modo insano, i social network.

La protagonista di Chloe

La trama di Chloe

Becky da tempo è ossessionata dalla vita di Chloe Fairbourne visto che lei pubblica foto perfette sui social media dove mette in mostra la sua vita, all’apparenza, invidiabile. Chloe ha un marito amorevole, molti amici ed una vita di successo, proprio il contrario della vita di Becky che, invece, vive in un piccolo appartamento nella periferia di Bristol e deve prendersi cura della mamma affetta da demenza. Tutto cambia quando Chloe muore improvvisamente. Da quel momento, Becky assume una nuova identità chiamandosi Sasha ed entra nelle vite degli amici più cari di Chloe cercando di investigare e poter capire che cosa sia successo realmente.

Il trailer di Chloe

Nel frattempo, è stato diffuso il trailer di Chloe che inizia con Becky Green mentre naviga tra le pagine dei social network di Chloe fino a quando, scorrendo tra i commenti, scopre che la ragazza è venuta a mancare da poco. Poi vediamo Becky davanti la bara di Chloe che è stata una sua cara amica d’infanzia fino a quando poi si sono allontanate e non si sono parlate per anni. Becky rivive alcuni flashback della sua infanzia mentre si diverte con Chloe e decide di fare luce sulla morte dell’amica.

E tu hai seguito Sex Education? Seguirai anche Chloe? Ti aspettiamo nei commenti!