Chrissy Teigen, una delle protagoniste della seconda stagione della serie Non ho mai…, è stata costretta a lasciare la serie Netflix di cui è stata voce narrante per uno degli episodi, per aver commesso atti di bullismo.

La storia sembra una di quelle un po’ inverosimili, proprie delle vicissitudini raccontate nei teen-drama, eppure è un fatto realmente accaduto e ha riguardato l’attrice che ha cominciato a lavorare come modella nel 2004, dopo essere stata scoperta da un fotografo durante il suo turno lavorativo in un negozio di surf.

Chrissy Teigen, che aveva prestato la voce come narratrice in un episodio della seconda stagione dello show, dovrà essere a questo punto sostituita, anche in tempi brevi, e non sarà più tra le guest star della seconda stagione di Non ho mai…, la comedy di Netflix creata da Mindy Kaling.

Cos’ha fatto Chrissy Teigen?

A quanto pare, viste le notizie che sono girate nelle ultime ore, la scelta è stata fatta dalla stessa attrice. Il canale Netflix che certamente non avrà apprezzato questo tipo di pubblicità negativa, non ha rilasciato al momento alcuna dichiarazione ufficiale, ma si può immaginare che chiamato in causa avrebbe certamente dimostrato zero tolleranza nei confronti dell’atteggiamento messo in atto dall’attrice.

Infatti la decisione dell’ex modella di abbandonare la seconda stagione di Non ho mai…, è arrivata dopo che, qualche settimana fa, Chrissy Teigen è stata accusata di bullismo da parte di Courtney Stodden, celebrità e star dei reality show statunitensi.

In un’intervista al Daily Beast, infatti, Courtney Stodden, ha dichiarato di aver subito pesanti atti di bullismo e di violenza online da parte di Chrissy Teigen dieci anni fa, ovvero subito dopo il suo matrimonio con il coach di recitazione e attore Dough Hutchison che all’epoca dei fatti era un 50enne, mentre la ragazza aveva solo 16 anni.

A quanto dichiarato da Courtney Stodden nell’intervista che le è stata fatta, la Teigen le avrebbe mandato alcuni messaggi violenti e l’avrebbe anche minacciata tramite alcuni interventi su Twitter. Le sue rivelazioni sono piuttosto dure, e non potranno facilmente scagionare la ex modella:

“Non si limitava a scrivere pubblicamente che avrebbe voluto facessi ‘un pisolino’ ma mi scriveva anche in privato e mi diceva di uccidermi. Oppure scriveva come come ‘non vedo l’ora che tu muoia.'”.

Le scuse di Chrissy Teigen

Lo scandalo è scoppiato già diverso tempo fa, mentre la decisione di lasciare la serie Netflix è delle ultime ore, avvenuta subito dopo che Courtney Stodden ha rilasciato la sua intervista al Daily Beast e Chrissy Teigen è stata così accusata di bullismo in maniera inequivocabile.

A poco è valso il tentativo dell’attrice che lo scorso 12 maggio si è scusata pubblicamente per quelle parole rivolte all’allora giovanissima celebrità e star dei reality show statunitensi, scrivendo, in maniera poco convincente, di essere:

“Sono mortificata e triste per quello che ero. Ero un troll insicuro e in cerca di attenzioni. Mi vergogno e sono completamente imbarazzata per il mio comportamento… Mi dispiace così tanto, Courtney. Spero che tu possa stare meglio ora sapendo quanto sono profondamente dispiaciuto.”

A quanto pare, però, le scuse di Chrissy Teigen non sono bastate visto che ha deciso comunque che fosse meglio abbandonare la serie creata da Mindy Kaling. L’attrice aveva già doppiato uno dei nuovi episodi, attesi sulla piattaforma di video in streaming il prossimo luglio, ma ha fatto un passo indietro in seguito alle accuse di bullismo che le sono state rivolte. L’episodio in questione, adesso, dovrà essere ridoppiato da un altro attore o da un’altra attrice.

Non ho mai… è una serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix nell’aprile 2020 attirando la curiosità del pubblico che, fin dal primo episodio, si è subito appassionato alle vicende raccontate. La protagonista dello show è una ragazza di origini indiane di nome Devi Vishwakumar (interpretata dall’attrice Maitreyi Ramakrishnan) che, dopo la morte prematura del padre, decide di iniziare il secondo anno del liceo cercando di cambiare diverse cose della sua vita, primo tra tutti il suo status sociale, aiutata dalle sue amiche Eleanor (l’attrice Ramona Young) e Fabiola (interpretata da Lee Rodriguez).

Già nella prima stagione la serie aveva ospitato prestigiose guest star, come ad esempio il famoso tennista John McEnroe, sia fuori dallo schermo – come voci fuori campo – sia davanti. Chrissy Teigen avrebbe dovuto prestare la sua voce come narratrice di un episodio, ma dopo i fatti avvenuti ha deciso di lasciare lo show.