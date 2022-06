Christian Bale è un attore britannico naturalizzato statunitense classe 1974. Senza dubbio si tratta di uno degli attori più amati nel mondo del cinema internazionale grazie alla sua bravura ed al suo talento. Protagonista di titoli famosi come American Psycho, The Prestige, Exodus e L’uomo senza sonno per citarne alcuni, è molto apprezzato poiché è sempre rimasto umile e pronto a rendere felici i propri fan.

Uno dei ruoli più importanti è stato quando ha vestito i panni di Bruce Wayne / Batman nella famosa trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan. In questi giorni, invece, Christian Bale è stato il protagonista della promozione di Thor: Love and Thunder dove interpreta il malvagio Gorr. Ovviamente durante la promozione non sono mancate domande sulla sua vita professionale, la sua vita privata e non solo. Una domanda su tutte ha attirato principalmente l’attenzione dei presenti, ovvero quando si è parlato della possibilità che l’attore torni ad indossare il costume di Batman per un’altra volta nella sua carriera. Un’idea che Bale non rifiuta a priori, consapevole del fatto che alla trilogia deve molto e che gli piacerebbe tornare a Gotham City, ma tutto questo dovrebbe avvenire solo ad una condizione. E questa condizione è una condizione importante e la rivela durante un’intervista con il sito ScreenRant dove afferma che:

L’attore Christian Bale

“Avevo un patto con Christopher Nolan. Abbiamo detto che avremmo realizzato tre film se saremmo stati abbastanza fortunati da riuscire a farlo e poi ce ne andremo senza soffermarci troppo. Per quanto mi riguarda, potrebbe nascere qualcosa solo se Nolas pensasse ‘Sai, credo di avere un’altra storia da raccontare’. E se quella storia volesse raccontarla con me, io ci sono”.

Christian Bale è pronto dunque a vestire, per la quarta volta nella sua carriera, i panni di Batman. Certo, al momento sembra difficile che questa idea possa diventare realtà, ma i telespettatori ed i fan di Batman sono comunque molto felici che l’attore statunitense non abbia chiuso le porte a questa possibilità ed anzi sarebbe pronto a tornare. Per quanto riguarda Christopher Nolan, invece, in questo periodo si sta dedicando ad altri impegni professionali come lo stesso Bale, ma un domani chi lo sa. Batman, forse, è pronto per tornare e riservare molte sorprese ai suoi fan.

E tu sei un fan di Batman? Ti piacerebbe che Christian Bale tornasse a vestire i suoi panni per la quarta volta? Ti aspettiamo nei commenti!