Chucky è una serie tv horror creata da Don Mancini e basata sul famoso cult de La Bambola Assassina, anzi possiamo dire che si tratta di una specie di sequel della saga. Al momento ha all’attivo due stagioni che hanno affascinato, ma al tempo stesso anche terrorizzato il pubblico. La serie tv, infatti, ci ha abituati a continui colpi di scena che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso.

Ed è dello scorso gennaio la notizia che la serie tv sarebbe stata rinnovata per una terza stagione dove la protagonista sarà, ovviamente, sempre la Bambola Assassina. Ma soprattutto c’è grande attesa intorno ai nuovi episodi perché il terzo capitolo è stato definito come la stagione più spaventosa di sempre dallo stesso Don Mancini, ovvero da colui che ha ideato il personaggio e che si è occupato anche della saga cinematografica e della serie tv. Manca meno di un mese e Chucky 3 farà il suo debutto negli Stati Uniti, precisamente sui canali Syfy ed Usa Network. La data di debutto sarà il prossimo 4 ottobre e subito dopo sarà poi la volta di tutto il mondo ed anche della nostra Italia. In Italia ricordiamo che la serie tv va in onda in seconda serata su Italia 1 quindi sarà necessario aspettare notizie ufficiali da Mediaset per conoscere la data di uscita della terza stagione.

Chucky la bambola assassina

Analisi del trailer di Chucky 3

Nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa, è stato diffuso il trailer ufficiale di Chucky 3 che ci anticipa cosa ci dobbiamo aspettare e cosa succederà nella terza stagione. Nel trailer vediamo la Bambola Assassina che non si ferma ed, anzi, arriva addirittura alla Casa Bianca e nel mentre tiene in ostaggio Caroline (l’attrice Carina Battrick), la sorella di Lexy. Così Lexy, Jake e Devon si recano a Washington per, ancora una volta, fare il possibile e porre fine al regno di terrore che ha creato Chucky. Nel trailer, inoltre, vediamo anche Tiffany Valentine dietro le sbarre ed, in questo modo, viene creato un collegamento diretto con la stagione precedente.

In Chucky 3, ovviamente, troveremo sempre Zackary Arthur nei panni di Jake, Alyvia Alyn Lind in quelli di Lexy e Bjorgvin Arnarson in quelli di Devon. Non ci resta altro che aspettare inizio ottobre per avere i primi dettagli ufficiali di ciò che ci aspetterà, nell’attesa che Chucky 3 faccia il suo debutto anche in Italia.

E tu hai già visto Chucky? Cosa ti aspetti dalla terza stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!