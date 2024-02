E’ il titolo di un bel film datato anni ’90, ma è anche il nome di una canzone fin da subito amatissima dal vasto pubblico di Mare Fuori: stiamo parlando di “Ragazzi fuori“, che abbiamo potuto ascoltare durante il sesto episodio della quarta stagione della celeberrima serie tutta italiana.

A cantarla sono i personaggi Cardiotrap, interpretato dall’attore Domenico Cuomo, e Crazy J, cui presta invece il volto Clara Soccini, l’artista debuttante al Festival di Sanremo 2024 con il singolo “Diamanti grezzi“.

Andiamo allora subito a scoprire il significato del testo di “Ragazzi fuori“, qui di seguito.

Significato di “Ragazzi fuori”

Questa canzone esprime il dolore interiore provato da chi ancora non riesce a trovare il proprio posto nel mondo e si vede costretto a crescere troppo in fretta, mentre l’unica domanda che gli balena in mente è uno struggente “Che cosa resta?“.

Testo della canzone

Crescere quanto ci costa

Se siamo nati come fiori per strada

Senza manco farlo apposta

L’amore scotta, la voce rotta, la vita è stronza

Luci dei palazzi

Che ci annebbiano ancora la vista

E i tuoi occhi stanchi

Ora sono diversi

Sei dentro un loop loop loop loop loop

Che ti fa andare più giù giù giù giù giù

Ma ti sembra tutto quanto un deja vu

Non ti riconosci più

Gridi contro i muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua ma sporca

Con una bussola rotta senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna non ti fa compagnia

Metti la maglia al contrario

Che anche se esci si pensa sia moda

Rimangono petali senza colori

Lasciati per strada

Cresci sempre di più

Che cosa resta?

Togli la ruggine dalla faccia

Cerchi dentro lo specchio una risposta

Gridi contro i muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua ma sporca

Con una bussola rotta senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna non ti fa compagnia

Sei dentro un loop loop loop loop loop

Che ti fa andare più giù giù giù giù giù

Oggi sembra tutto quanto un deja vu

Non ti riconosci più

Gridi contro i muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua ma sporca

Con una bussola rotta senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna non ti fa compagnia

Sei dentro un loop loop loop loop loop

Che ti fa andare più giù giù giù giù

Deja vu.