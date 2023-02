Chi non li ricorda cantare “Musica leggerissima“? La loro canzone di Sanremo 2021 è diventata in breve tempo una hit ascoltata e riprodotta in tutto il mondo, e anche coverizzata da Ana Mena con “Musica ligera“.

E adesso, il duo formato da Colapesce (pseudonimo di Lorenzo Urciullo) e Dimartino (alias Antonio di Martino), grandi amici nella vita da più di un decennio, torna a calcare il palco dell’Ariston con un nuovo brano che sa conquistare: “Splash“, che potremo sentire anche nei titoli di coda del loro film “La primavera della mia vita“, in uscita il prossimo 20 febbraio nei cinema.

“Splash” significato e testo

“Splash” è una canzone molto riflessiva in cui viene posta attenzione all’affanno che domina noi esseri umani in ogni singolo giorno della nostra vita, costantemente pressati dalle opinioni e soprattutto dalle troppe aspettative provate nei nostri confronti dagli altri, le quali in qualche modo ci spersonalizzano e ci fanno sprofondare in uno stato perpetuo di stress, portandoci a dimenticare di concentrarci su ciò che già abbiamo ottenuto, alla ricerca di qualcosa che sta sempre oltre. E oltre, si sa, non si finisce mai.

Ecco qui di seguito il testo completo del brano.

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano

In sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash