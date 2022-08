Alzi la mano chi non conosce i Coldplay e chi, almeno una volta nella vita, non si è trovato a cantare una delle loro canzoni. Impossibile visto che si tratta di uno dei gruppi musicali più famosi al mondo. Formatosi a Londra nel 1997, il gruppo è composto da: Chris Martin (la voce), Jonny Buckland (alla chitarra elettrica), Guy Berryman (al basso) e Will Champion (alla batteria).

Un successo dietro l’altro e la fama internazionale raggiunta nel 2000 grazie al singolo Yellow, contenuto nell’album Parachutes. Da quel momento, i Coldplay sono stati la voce di brani come The Scientist, Paradise, Fix You, Viva la Vida, Hymn For The Weekend e A Sky Full of Stars per citarne alcuni. Amati in ogni paese e, per questo motivo, c’è stata molta tristezza quando si è venuto a sapere che non avrebbero toccato l’Italia con il loro tour post covid. Nessun problema per i loro fan italiani che non ci hanno pensato due volte ed hanno preso un aereo per raggiungere una delle tappe europee unendo, così, l’utile al dilettevole ovvero visitare una nuova città e poi sentire live i loro idoli. Tuttavia, per il prossimo anno, nuovi viaggi potranno essere evitati dai fan dei Coldplay. La band britannica, infatti, ha annunciato le date del The Spheres World Tour 2023 e finalmente torneranno in Italia per tre date: il 21 giugno 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ed il 25 e 26 giugno 2023 allo stadio San Siro di Milano. Inutile dirlo, molta la felicità da parte dei loro fan, soprattutto per quanto riguarda la scelta di Napoli. Si sa che, solitamente, quando si fanno dei concerti in Italia vengono scelte quasi sempre le città di Milano e di Roma, quindi vedere che i Coldplay abbiano scelto Napoli ha scaldato i loro cuori.

I Coldplay nella cover di Everyday Life

Era da giorni che circolavano rumors a proposito di queste notizie che ora sono state, finalmente, confermate. Durante il video di Humankind, uscito qualche giorno fa, nei primi secondi erano nascoste le città dove avrebbero suonato così sappiamo che il The Spheres World Tour 2023 oltre che in Italia arriverà anche in Spagna, in Svizzera, in Portogallo, nei Paesi Bassi, in Danimarca ed ovviamente nel Regno Unito con Cardiff e Manchester. A sei anni dal loro ultimo tour che ha toccato l’Italia, i Coldplay sono pronti per tornare nel bel paese ed anche se manca ancora un anno, Live Nation ha già reso noto che i biglietti saranno disponibili a breve. Per gli utenti My Live Nation, la prevendita partirà mercoledì 24 agosto alle ore 10, mentre la vendita generale dei biglietti aprirà giovedì 25 agosto alle ore 10. Sarà possibile acquistare al massimo 4 biglietti durante la presale e 6 biglietti ciascuno durante la vendita generale e saranno disponibili anche i pacchetti Vip. Ovviamente già si sa che ci sarà la corsa ai biglietti, quindi tutti i fan sono già pronti per riuscire a prendere i loro e godersi i Coldplay live in Italia.

E tu sei un fan dei Coldplay? Ti piacerebbe vederli live a Milano o a Napoli? Ti aspettiamo nei commenti!