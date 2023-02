La serie “The Last of Us” prodotta da HBO ha finalmente una colonna sonora ufficiale per la sua prima stagione. Si tratta di un’enorme raccolta di 66 canzoni presenti nello sviluppo delle prime 9 puntate del racconto post-apocalittico.

Gran parte delle musiche sono state realizzate, in collaborazione con David Fleming, dal compositore argentino Gustavo Santaolalla, già vincitore del Premio Oscar alla miglior colonna sonora nel 2006 con “I segreti di Brokeback Mountain” di Ang Lee e nel 2007 per il film “Babel” di Alejandro González Iñárritu.

Santaolalla aveva già curato l’accompagnamento musicale al videogioco originale “The Last of Us” e ha descritto che è stato più facile adattare le musiche ideate per il videogame alla serie televisiva rispetto ad una creazione ex novo.

“Il processo di adattamento, è stato più simile a un lavoro artigianale che a una nuova creazione, perché i temi erano lì, quelle cose sono lì, come i personaggi, non si trattava di creare un nuovo lavoro, non si trattava di trovare ciò che è interessante. Ad esempio, nel vedere come Pascal e Bella, sono diversi dagli attori che hanno interpretato le voci, ma allo stesso tempo mantengono intatta l’anima dei personaggi”.

Colonna sonora di “The Last of us”: immancabile la versione di “Long Long Time” del terzo episodio

Nella realizzazione della colonna sonora, il compositore ha dichiarato di essersi ispirato ai suoi precedenti lavori per le serie televisive “Jane the Virgin” e “Making a Murderer”.

Ma nella raccolta non troviamo solo tracce realizzate da Santaolalla e Fleming. I fan saranno entusiasti di ascoltare la versione di “Long Long Time” della cantante Linda Ronstadt intonata direttamente dall’attore Nick Offerman come nel terzo episodio che tanto ha riscosso successo.

I sottofondi musicali sono una parte fondamentale della serie di Craig Mazin e Neil Druckmann e sono in grado di enfatizzare i giusti momenti di tensione emotiva nelle gesta dei protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey che devono sopravvivere in un mondo post apocalittico popolato in gran parte da uomini infettati da un fungo.

Ecco tutte le tracce della colonna sonora di “The Last of Us” stagione 1

01. The Last of Us – Gustavo Santaolalla

02. Reflections – Gustavo Santaolalla

03. Get Out – David Fleming

04. All Gone – Gustavo Santaolalla

05. The Quarantine Zone – Gustavo Santaolalla & Jake Staley

06. Don’t Look – David Fleming

07. Forsaken – Gustavo Santaolalla

08. Breaching the Wall – David Fleming

09. Cargo – Gustavo Santaolalla, Jake Staley & Juan Luqui

10. Radio Silence – Gustavo Santaolalla & Juan Luqui

11. Hope – Gustavo Santaolalla

12. Greater Purpose – Gustavo Santaolalla & Jake Staley

13. Haven – Gustavo Santaolalla & Juan Luqui

14. Set Everything Right – Gustavo Santaolalla

15. Hive Mind – Gustavo Santaolalla & Jake Staley

16. Resolve – Gustavo Santaolalla

17. Shortcut – David Fleming

18. The Swarm – Gustavo Santaolalla & Juan Luqui

19. Invited – Gustavo Santaolalla & Juan Luqui

20. Long Long Time – Nick Offerman

21. There Is No Girl – Gustavo Santaolalla & Juan Luqui

22. It Can’t Last (Sunset) – Gustavo Santaolalla

23. Raiders – David Fleming

24. Longing – Gustavo Santaolalla

25. All Gone (Affliction) – Gustavo Santaolalla

26. Surveillance – Gustavo Santaolalla & Jake Staley

27. Vanishing Grace – Gustavo Santaolalla

28. All Gone (Purpose) – Gustavo Santaolalla

29. Stockpile – Gustavo Santaolalla & Juan Luqui

30. All Gone (Isolation) – Gustavo Santaolalla

31. Salvation – Gustavo Santaolalla

32. Warning Signs – David Fleming

33. The Last of Us (Prevail) – Gustavo Santaolalla

34. All Gone (Reunion) – Gustavo Santaolalla

35. Bravery – Gustavo Santaolalla & Juan Luqui

36. Subterranean – David Fleming

37. Murals – Gustavo Santaolalla & Juan Luqui

38. Endure – David Fleming

39. Survive – David Fleming

40. A Great Man – Gustavo Santaolalla

41. All Gone (Promise) – Gustavo Santaolalla

42. All Gone (Flashbacks) – Gustavo Santaolalla

43. The Last of Us (Protection) – Gustavo Santaolalla

44. Never Let Me Down Again – Jessica Mazin

45. Left Behind (Together) – Gustavo Santaolalla

46. Fleeting – Gustavo Santaolalla

47. Vanishing Grace (Devotion) – Gustavo Santaolalla

48. Vanishing Grace (Radiant) – Gustavo Santaolalla

49. Refuge – Gustavo Santaolalla

50. The Choice – Gustavo Santaolalla

51. Left Behind – Gustavo Santaolalla

52. All Gone (Embrace) – Gustavo Santaolalla

53. Collateral – Gustavo Santaolalla

54. Resolve (Isolation) – Gustavo Santaolalla

55. Complications – David Fleming

56. Uncertain Course – Gustavo Santaolalla

57. Breathless – Gustavo Santaolalla & Jake Staley

58. Unbroken – Gustavo Santaolalla

59. All Gone (Elegy) – Gustavo Santaolalla

60. Wounds – Gustavo Santaolalla

61. Safe Surrender – David Fleming

62. The Last of Us (Vengeance) – Gustavo Santaolalla

63. All Gone (In Vain) – Gustavo Santaolalla

64. All Gone (Ephemeral) – Gustavo Santaolalla

65. The Settlement – Gustavo Santaolalla

66. The Path – Gustavo Santaolalla

E tu, cosa ne pensi della colonna sonora ufficiale di “The Last of Us”? Lascia un commento!