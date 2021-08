Il weekend appena passato è stato molto importante per il cinema italiano ed ha visto l’uscita del sequel di Come un gatto in tangenziale. Il film, dal titolo Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, ha fatto il suo esordio in prima posizione nei botteghini con un incasso pari a 268.774 mila euro.

Il film che vede protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi è uscito nelle sale cinematografiche il 14 ed il 15 agosto in prima visione, mentre poi da giovedì 26 agosto sarà possibile vederlo normalmente al cinema per chi non è riuscito a vederlo. Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto racconta la storia di Monica (Paola Cortellesi) che deve scontare una condanna ingiusta facendo volontariato in una parrocchia di periferia e di Giovanni (Antonio Albanese) che, negli stessi posti, sta sviluppando un importante progetto lavorativo. Un traguardo importante tenendo conto che ha fatto scendere al secondo posto il film Suicide Squa Mission – Missione Suicida ed al terzo Free Guy – Eroe per gioco. Inutile dirlo, il regista Riccardo Milani ed il cast sono al settimo cielo. Queste le parole del regista:

Come un gatto in tangenziale 2

“Il Gatto è tornato al cinema e lo abbiamo festeggiato con il pubblico a Ferragosto. Con la consapevolezza che tante cose sono più importanti di un film ma in certi momenti poche cose possono diventare importanti quanto un film. Buon ritorno al Cinema. E a Coccia di Morto”.

La felicità aumenta poiché sembrava una scelta infelice il fatto di farlo uscire in anteprima nel weekend di Ferragosto: si pensava che la gente fosse fuori città, al mare o in montagna, a divertirsi e senza il tempo per andare al cinema. Così non è stato ed anzi si tratta di un’ottima notizia per il mondo del cinema con il ritorno alla normalità dopo un brutto periodo vissuto a seguito della pandemia.

E tu sei tra le persone che hanno visto Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto lo scorso weekend? Ti aspettiamo nei commenti!