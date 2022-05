Programmi per il weekend? Il caldo che è scoppiato in questi giorni farà in modo che molti di noi si rifugeranno a casa o al cinema con l’ausilio dell’aria condizionata per poter passare il sabato e la domenica lontani dall’afa estiva che è già arrivata. Sono diversi i titoli interessanti che si potranno vedere questo weekend sia sul piccolo schermo, ma anche nelle sale cinematografiche. Scopriamoli insieme.

Cosa vedere in tv questo weekend?

Sabato 21 maggio

Rai 1 – Chi m’ha visto con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello

Ci racconta la storia comica e grottesca di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista in grado di collaborare con i più grandi divi della musica leggera italiana, ma nessuno se ne accorge poiché lui è sempre sul retro del palco, mentre i riflettori sono puntati sui cantanti presenti sul palco. Per questo motivo, ogni volta che torna nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi compaesani che non credono a quello che fa fino a quando decide di organizzare la sua sparizione per attirare l’attenzione.

Italia 1 – L’Era Glaciale – In rotta di collisione

Il quinto capitolo in 3D della famosa saga di animazione. Troviamo Sid, Manny e Diego che devono evitare l’apocalisse provocata da Scrat che, per inseguire la sua ghianda nello spazio profondo, ha innescato una serie di catastrofici eventi.

Rai Movie – Ballo Ballo

Maria è una ragazza spagnola che lascia sull’altare, a Roma, il futuro marito e torna nel suo paese dove inizia a lavorare come hostess di terra all’aeroporto di Madrid. Un giorno deve riconsegnare una valigia ad un passeggero ed arriva in uno studio televisivo dove realizza il suo sogno entrando nel corpo di ballo di un famoso programma tv. Il tutto accompagnato dalle canzoni di Raffaella Carrà.

Radio Italia Live – Il Concertone

Imperdibile il concertone per i 40 anni di Radio Italia dove, sul palco allestito in Piazza Duomo a Milano, si alterneranno importanti nomi della musica italiana pronti a tenervi compagnia.

Domenica 22 maggio

Rai 1 – Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa

Ci troviamo nel dopoguerra, in una Palermo bigotta dove cresce Letizia, una ragazzina curiosa che, a 16 anni, si sposa sperando di ottenere una maggiore libertà. Così non è ed anzi è il contrario: si trova ingabbiata in un matrimonio con le tipiche regole patriarcali fino a quando subisce un crollo nervoso e viene ricoverata in una clinica psichiatrica in Svizzera per poi fare ritorno in Sicilia.

Rai Movie – Mister Felicità

Se volete concedervi due risate allora non perdetevi questo film del 2017 con Alessandro Siani che veste i panni di Martino, un giovane napoletano illuso che si trasferisce in Svizzera per aiutare la sorella costretta all’immobilità. Inizia a lavorare al suo posto come uomo delle pulizie per un mental coach fino a quando, un giorno, si finge il suo assistente ed aiuta la campionessa di pattinaggio Arianna Croft a ritrovare fiducia in se stessa.

Il film Esterno Notte arriva al cinema

Cosa vedere su Netflix questo weekend?

Love, Death & Robots – 20 maggio

Esce oggi il terzo volume della serie antologica che mixa diversi stili di animazione portando sul piccolo schermo il bello, ma anche il brutto della realtà e della tecnologia passando dal genere horror a quello comico fino alla fantascienza.

L’abbinamento perfetto con Samantha Tolj

Per i più romantici, racconta la storia di un’importatrice di vini che si trasferisce in Australia per lavorare in una fattoria e riuscire ad accaparrarsi una cliente molto importante. Solo che non sa che un abitante del posto è pronto a conquistare il suo cuore.

La famiglia ideale

Commedia spagnola con protagonista lucia, una donna di classe con principi ed idee solide che dovrà scendere a compromessi con Sara, la nuova fidanzata che figlio che proviene da una famiglia completamente opposta alla sua e metterà in discordine il suo mondo sempre perfetto e decoroso.

F*ck Love Too

Yolanthe Cabau ed i suoi amici sono alle prese con amori sfortunati e cercano di aiutarsi a vicenda anche se non sempre ci riescono con i migliori risultati.

Cosa vedere su Amazon Prime Video questo weekend?

Night Sky – Notte Stellata 20 maggio

Segue la storia di Sissy e di Franklin York, una coppia che, solo qualche anno prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che porta ad un pianeta strano ed abbandonato. I due custodiscono gelosamente questo segreto fino a quando un ragazzo enigmatico entra a far parte della loro vita destabilizzando la loro tranquilla esistenza.

Totems – 20 maggio

Siamo nel 1964, ovvero nel pieno della Guerra Fredda. Francis Morizet, agente segreto, si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, una nuova recluta del KGB. I due lotteranno per i propri paesi e contro l’amore che provano l’uno per l’altra.

Cosa vedere su Disney + questo weekend?

Cip e Ciop Agenti Speciali – 20 maggio

Cip e Ciop vivono tra il mondo dei cartoni animati e quello degli esseri umani a Los Angeles. Sono passati decenni da quando la loro serie tv è stata cancellata. Cip è tornato alla sua vita quotidiana lavorando come assicuratore, mentre Ciop lavora nel circuito delle convention nostalgiche cercando di rivivere i giorni di gloria. Tutto cambia nel momento in cui un ex membro del cast scompare così Cip e Ciop devono tornare amici e vestire i panni di agenti speciali per salvare la vita del loro amico di sempre.

The Valet – 20 maggio

Olivia, star di fama mondiale, subisce un danno di immagine quando un paparazzo scatta una foto di lei in compagnia di Vincent, il suo amante che però è sposato. Tuttavia, nella foto compare anche Antonio, il suo fido parcheggiatore che viene ingaggiato per fingersi il nuovo fidanzato di Olivia come copertura.

Cosa vedere al cinema questo weekend?

Doctor Strange nel Multiverso della follia

Il sequel di Doctor Strange (2016) merita di essere visto. Il dottor Stephen Strange continua le sue ricerche sul Time Stone. Tuttavia, un vecchio amico trasformatosi in nemico cerca di distruggere tutti gli stregoni sulla Terra, scherzando con il piano di Strange.

Io e Lulù

Film imperdibile per gli amanti degli animali che vede protagonista il ranger dell’esercito Briggs con Lulu, pastore belga e suo fido compagno a quattro zampe. I due partono per arrivare in tempo al funerale di un amico, lungo la costa del Pacifico.

Esterno Notte

Per un ritratto imperdibile su Aldo Moro e sulla sua vita dal momento in cui è stato rapito dalle Brigate Rosse fino alla sua lunga prigionia che si conclude con il ritrovamento del suo cadavere in un’auto cinquantacinque giorni dopo.

E tu che programmi hai per questo weekend? Guarderai uno di questi film o serie tv in uscita? Ti aspettiamo nei commenti!