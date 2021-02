Emma Stone, attrice statunitense classe 1988, è nota al pubblico per aver vinto un Oscar come migliore attrice nel 2017 in seguito alla sua interpretazione in La La Land ed ora è pronta a tornare sul grande schermo.

Questa volta lo fa nei panni di Crudelia De Mon, nota per essere il personaggio cattivo nel film Disney La carica dei 101. Crudelia, questo il titolo del lavoro, sarà un live action Disney diretto da Craig Gillespie. Ci troviamo nella Londra degli anni ’70 con Estella De Mon come protagonista ed il suo passaggio da ragazza dolce a donna sadica. Intelligente e creativa, cerca in tutti i modi di farsi un nome diventando anche amica di una coppia di ladri. Un giorno, nel suo negozio, arriva la Baronessa Von Hellman “colpevole” di avere al collo la collana che apparteneva alla mamma della ragazza e che è venuta a mancare proprio nella tenuta della Baronessa. Da quel momento, l’obiettivo di Estella è di riavere la collana e cambia carattere diventando la Crudelia che tutti noi conosciamo.

Emma Stone prende il testimone dell’attrice Glenn Close che ha vestito i panni di Crudelia nel 1996. Al suo fianco troviamo anche Emma Thompson che interpreterà la Baronessa Von Hellman. L’uscita del film Crudelia è stata posticipata a causa della pandemia, ma il 28 maggio è pronto per fare il suo debutto al cinema.

