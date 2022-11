“Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer” è indubbiamente una delle opere Netflix di questo 2022 che più ha fatto parlare di sé.

La serie si incentra infatti sul realmente esistito Jeffrey Dahmer, uno dei più spietati serial killer della storia degli Stati Uniti d’America, qui interpretato da un bravissimo Evan Peters: da ciò sono derivate molte polemiche da parte dei familiari delle tante vittime di quello che è stato definito a tutti gli effetti – e a ragione – il Mostro, i quali hanno pesantemente accusato gli autori della serie di aver sfruttato un evento così drammatico e violento per fare soldi, riportando a galla ferite mai del tutto rimarginate.

In ogni caso, “Dahmer” è stata una delle serie più viste e amate dal pubblico in quest’anno ormai quasi finito, al pari soltanto di altri grandi colossi quali “Squid Game” e “Stranger Things“: proprio per questo, Netflix ha deciso da poco di rinnovarla non solo per una seconda stagione, bensì anche già per una terza.

Ora, detta così la questione sembrerebbe trarre in inganno, quindi ci affrettiamo subito a chiarire: le successive stagioni di quella che potremmo definire la serie antologica “Monsters” non saranno infatti incentrate nuovamente sul personaggio di Jeffrey Dahmer, bensì su altri noti serial killer che hanno devastato la tranquillità dell’America.

Non si hanno però ancora informazioni in merito, solo che, come è ovvio, non ci sarà più Evan Peters, mentre al contrario è confermato di nuovo il regista, Ryan Murphy, lo stesso, tra l’altro, di “The Watcher“.

La data di uscita della seconda stagione è invece probabilmente fissata per il 2024, ma di certo ancora non c’è nulla.

Sarà comunque nostra premura darvi più dettagli man mano che verranno rilasciati.

Cosa pensate di questa decisione da parte di Netflix? Siete contenti del rinnovo della serie? Diteci tutte le vostre opinioni qui sotto nei commenti!