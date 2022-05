Dargen D’Amico è un rapper di Milano classe 1980. Noto al pubblico poiché ha all’attivo brani che, con il tempo, sono diventati tormentoni come Amo Milano, Dove Si Balla, Il Ritorno Alle Stelle, Odio Volare, Siamo Tutti Uguali per citarne alcuni fino al più recente brano Dove si balla che lo ha portato sul palco dell’Ariston tra i Big del Festival di Sanremo 2022.

Dove si balla è un brano che davvero fatto ballare il pubblico facendo dimenticare anni difficili in cui la felicità era diventata un’utopia e che, nonostante risalga a febbraio, si prepara ad essere uno dei tormentoni dell’estate per essere ballato in discoteca e sulle spiagge. E pensare che Dargen D’Amico, prima del Festival di Sanremo, era pronto a lasciare il mondo della musica poiché per lui era davvero difficile andare avanti in un mondo così saturo. Invece è riuscito a farsi spazio ed ora prosegue inarrestabile con la sua carriera sempre più in ascesa. Tanto che è notizia di poche ore fa che Dargen D’Amico è pronto per essere parte della giuria di X Factor al fianco del suo grande amico Fedez e di Ambra, nuovi volti come lui e di Manuel Agnelli, l’unico che rimane dalla giuria dello scorso anno. Già da qualche anno si rincorrevano rumors su questa possibilità ed ora finalmente hanno trovato conferma con il cantante che, a proposito del suo arrivo al talent show, afferma che:

Il rapper Dargen D’Amico

“Le ragioni per cui parteciperò a X Factor in qualità di giudice: la prima, molto egoistica, per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do in questo paese. Altra ragione, sento di voler dare tutto me stesso per la musica italiana. Dobbiamo mettere le mani nelle musica”.

Dargen D’Amico è pronto a tornare in scena il 4 giugno insieme ai suoi nuovi colleghi quando inizieranno le prime fasi di selezione del cast di X Factor che si svolgeranno anche nei giorni 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano e che sono aperte a tutti coloro che hanno più di 12 anni. Nel mentre, inoltre, il rapper è pronto anche a tornare live. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, Dargen D’Amico non vede l’ora di tornare sul palco per cantare con i suoi fan con il suo tour estivo in giro per l’Italia che lo porterà in diverse città iniziando l’1 luglio a Bussolengo e terminando, poi, il 13 ottobre a Ciampino.

E tu sei un fan di Dargen D’Amico? Cosa ne pensi del suo arrivo ad X Factor? Ti aspettiamo nei commenti!