Fedez tornerà ad essere il giudice di X Factor nell’edizione 2022. Vestirà i panni del mentore per il sesto anno, dopo aver preso parte a cinque edizioni tra il 2014 e il 2018. Ed arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Fedez sui social, con un video in cui racconta le emozioni di questo ritorno e scherzandoci su ha aggiunto che insieme al suo matrimonio, fare il giudice a X Factor, è la relazione più lunga che abbia avuto.

Nel video dell’annuncio ci sono racchiuse emozioni, discussioni con gli altri giudici, lacrime di commozione e alla fine, una clip del 2018 in cui lo stesso rapper diceva di non avere idea riguardo al suo futuro, seguita dall’annuncio ufficiale del suo ritorno a casa, come lo ha definito lui stesso.

Gli anni a X Factor di Fedez

Fedez, è diventato giudice a X Factor all’età di 24 anni ed è stato, così, il giudice più giovane della storia del talent musicale guadagnandosi, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show approdato su Sky dopo alcune edizioni in Rai.

Il rapper in poco tempo si è rivelato competente, ma anche capace di stare sul palco, mostrando empatia con i talenti in gara e allo stesso tempo, giocando con le dinamiche televisive e i suoi colleghi.

Dopo aver lasciato il ruolo di giudice, Fedez è tornato come ospite sul palco di X Factor con una live nel Novembre del 2020, portando sul palco il singolo “Bella storia” certificato per tre volte disco di platino. In quell’occasione ha anche presentato “Scena Unita”, il fondo creato a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

