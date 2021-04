Disney+ lo aveva anticipato. Il colosso americano era pronto ad investire sempre di più su nuovi lavori e soprattutto era pronto a realizzare produzioni originali in Europa, d’altronde il loro obiettivo è quello di creare almeno 50 produzioni in Europa entro il 2024. Dopo aver raggiunto i 100 milioni di abbonati in soli 16 mesi, questo rappresenta solo l’inizio del successo. Ora vi è un’altra novità in casa Disney.

Si tratta della serie tv Save Our Squad che vedrà come protagonista niente meno che David Beckham. Il calciatore, che in passato ha militato anche nel Milan, è pronto a tornare sui campi di calcio dell’East London, dove ha esordito da bambino. Beckham farà da mentore ad una giovane squadra dilettantistica che sta lottando per evitare la retrocessione. La serie sarà prodotta da Twenty Twenty e da Studio 99 (studio di produzione co-fondato dallo stesso calciatore). Sean Doyle, produttore esecutivo di Save Our Squad, ha affermato che:

“Siamo così entusiasti di dare il benvenuto a David Beckham su Disney+. Questa è una fantastica opportunità per mostrare l’importanza e l’impatto del calcio dilettantistico nelle comunità del Regno Unito. La serie sarà emozionante, drammatica, edificante e piena di cuore e coraggio, tutto ciò che ha contraddistinto David durante la sua carriera da giocatore!”.

David Beckham sul campo da calcio

Anche David Beckham ha voluto dire la sua, dimostrandosi molto entusiasta di questo progetto:

“È fantastico realizzare Save Our Squad con Twenty Twenty e portare in risalto il calcio dilettantistico dove ho fatto esperienza crescendo e che mi ha dato così tanto all’inizio della mia vita da giocatore. Sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera di successo da giocatore e, ora, avere l’opportunità di portare la mia esperienza in questa squadra come mentore è davvero incredibile. Sviluppare e coltivare i giovani talenti è molto importante nel gioco ed è fantastico lavorare con Disney+ su questo progetto”.

Ed a te piace David Beckham? Seguirai la serie tv Save Our Squad? Ti aspettiamo nei commenti!