I telespettatori appassionati di serie sentimentali saranno lieti di sapere che sta per arrivare un nuovo show che nutrirà la loro vena più romantica. Si tratta di Wolf Like Me, che avrà come protagonisti gli attori Josh Gad e Isla Fisher.

La serie, incentrata sulla vita di coppia appena cominciata tra i due protagonisti, cercherà di analizzare ciò che accade all’inizio di una relazione, di studiarne i risvolti, anche quelli più privati, raccontandone le vicissitudini in maniera leggera, ironica e anche divertente.

Entrambi i protagonisti, un uomo e una donna dal passato sentimentale impegnativo, hanno un vissuto non facile alle spalle, però entrambi credono molto in questa nuova relazione, che potrebbe essere per loro l’inizio di una nuova vita amorosa, forse più felice di quella appena conclusa.

Di cosa parlerà Wolf Like Me?

Gli attori Josh Gad (Little Monsters, Artemis Fowl, New Girl) e Isla Fisher (Fata madrina cercasi, Arrested Development – Ti presento i miei, Animali Notturni) saranno quindi due freschi fidanzati pare molto particolari. Wolf Like Me è incentrata su Gary (Gad) e Mary (Fisher), ovvero due persone che hanno da poco intrapreso una relazione e che cercano, almeno all’inizio, di dare ognuno il meglio di sé.

Così come anticipato dalla descrizione ufficiale della serie:

” Un po’ come tutti, anche Gary e Mary portano il loro bagaglio emotivo di esperienze passate in una relazione. Gary è vedovo ed emotivamente a terra mentre cerca di provvedere da solo a sua figlia dopo la morte di sua moglie. Mary ha un segreto che non può condividere con nessuno. L’universo ha riunito questi due per una ragione, devono solo continuare a seguire i segni”.

Forsythe, sempre informatissimo, ha descritto Wolf Like Me come un progetto molto significativo, profondo e non la classica commedia fatta solo di risate e senza momenti di riflessione, parlandone in termini molto lusinghieri. Abe Forsythe, creatore dello show, ne ha parlato con grande trasporto:

“È fondata su cose con cui tutti possiamo confrontarci. Sono così entusiasta di avere Isla e Josh a bordo, e so che il pubblico sarà sorpreso di vederli diversi dal solito nei panni di questi personaggi.”

Gli ha fatto eco anche Lisa Katz, presidente dei contenuti sceneggiati di NBCUniversal, che si è espressa anche lei in termini entusiastici riguardo lo show e ci ha tenuto a dire la sua:

“Sono così entusiasta nell’avere a bordo Isla e Josh e so che il pubblico sarà sorpreso nel vederli in modo diverso grazie a questi personaggi. Ci siamo innamorati della narrazione e dei personaggi complessi e avvincenti che ha creato Abe. Con l’incredibile talento di Isla Fisher e Josh Gad, Wolf Like Me sarà coinvolgente, stravagante e del tutto originale.”

La serie, ordinata recentemente dal servizio di video in streaming Peacock, è stata scritta e sarà diretta dal regista e autore di Little Monsters, Abe Forsythe, la comedy avrà una prima stagione di sei episodi della durata di mezz’ora ognuno.

E voi cosa ne pensate delle prime notizie sulla serie Wolf Like Me con star come Josh Gad e Isla Fisher? Lasciate un commento!