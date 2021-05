Il 26 maggio il film Netflix, Il Divin Codino arriverà su Netflix, ma la canzone che ne compone la colonna sonora è già tra noi. Si tratta di L’Uomo dietro il Campione, di Diodato, una canzone che è il racconto in musica della vita e la carriera del grande campione calcistico degli anni ’90 Roberto Baggio, tra i calciatori più forti e amati della storia del Calcio.

L’Uomo dietro il Campione è una canzone in mid-tempo che si sviluppa in un crescendo musicale sempre più emozionante. Stessa cosa per il testo, che non risparmia parole di ammirazione e affetto verso Baggio, un mito per molti di noi.

Il significato del testo di L’Uomo dietro il Campione

Il significato che Diodato ha voluto dare al testo di questa canzone, è spiegato già nel titolo. Raccontare di Baggio, così come cantare di lui, non può separare la carriera calcistica da quello che è l’uomo. Roberto Baggio infatti è sempre stato esempio di umiltà ed onestà, dentro e fuori dal campo, un grande campione, ma anche un grande uomo.

Le immagini che scorrevano nella mia testa sono pian piano diventate note, atmosfere fatte di suoni e legno, sensazioni forti che portavano domande e quindi parole. Ho passato diversi giorni con lo sguardo fuori dalla finestra, a cercare le parole giuste. Su una terrazza romana c’erano maglie stese ad asciugare al sole. Ho pensato al filo del destino di ognuno di noi, a quello di uno dei più grandi campioni di sempre e a quanto la sua determinazione lo abbia indirizzato verso un infinito pieno d’amore. Diodato

Con queste parole Diodato ha raccontato la nascita di L’Uomo dietro il Campione, la canzone che sarà il tema principale della colonna sonora del film che già nel video ufficiale ci regala qualche scena, ma soprattutto un sacco di ricordi.

Nel video infatti si vedono diverse azioni di Roberto Baggio, rigori storici rimasti impressi nella memoria di tutti i tifosi e di tutti gli italiani che hanno sognato ad occhi aperti. Alla fine della clip compare anche Roberto Baggio oggi, mentre improvvisa una partita al bigliardino proprio con Diodato.

E tu cosa ne pensi di L’Uomo dietro il Campione e del video ufficiale? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo per intero, qui sotto.

Il testo di L’Uomo dietro il Campione

Più di vent’anni in un pallone

più di vent’anni ad aspettare quel rigore

per poi scoprire che la vita

era tutta la partita

era nel raggio di sole

che incendiava i tuoi sogni di bambino

era nel vento che spostava il tuo codino

che a noi già quello sembrava un segno divino

Era cercarsi un posto

in mezzo a un campo infinito

e poi trovare la gioia

quando il tempo ormai sembrava scaduto

era cadere e rialzarsi ascoltando il dolore

sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore

di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone

senza nascondere mai

l’uomo dietro il campione

E poi c’è tutta la passione

e quella cieca e folle determinazione

che la destinazione

a volte è un’ossessione

le cicatrici e i trofei

a ricordarti chi sei stato e cosa sei

e maglie stese ad asciugare

sul filo di un destino che oggi può cambiare

E lì a cercarsi un posto

in mezzo a un campo infinito

per poi trovare la gioia

quando il tempo ormai sembrava scaduto

e poi cadere e rialzarsi accettando il dolore

sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore

di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone

senza nascondere mai

l’uomo dietro il campione

Che poi Roberto in fondo tutto questo amore è pure figlio del coraggio

(figlio del coraggio)

di quel campione che toccava ogni pallone come se fosse la vita

lo so potrà sembrarti un’esagerazione

ma pure quel rigore

a me ha insegnato un po’ la vita