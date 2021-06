Dopo la pandemia, sono sempre di più le persone che ancora non si sentono del tutto al sicuro per andare al cinema e preferiscono la tranquillità della loro casa. Per questo motivo, Disney+ ha deciso di andare loro incontro trovando il giusto compromesso e la soluzione migliore.

La piattaforma di streaming continua ad avere sempre più successo. È sufficiente pensare che ha raggiunto i 100 milioni di abbonati solo dopo 16 mesi ed ora è pronta ad offrire un ampio palinsesto al suo pubblico per fidelizzarlo sempre di più, ma al tempo stesso anche per attirare nuovi spettatori. Per fare capo a questo problema, è stato creato l’Accesso Vip di Disney+ che, a pagamento, permette al pubblico di vedere in anteprima film in uscita al cinema o solo in streaming, ma comunque per la prima volta. Tuttavia, non tutti vogliono pagare un ulteriore abbonamento e così, per alcuni film, la piattaforma di streaming ha deciso di renderli visibili a tutti.

Raya e l’Ultimo Drago, film d’animazione Disney

Da oggi, venerdì 4 giugno, il film d’animazione Raya e l’Ultimo Drago sarà disponibile gratuitamente su Disney+. Diretto da Don Hall e Carlos Lopez Estrada, è ambientato a Kumandra, un mondo fittizio dove i draghi e gli esseri umani convivevano in modo pacifico. Un film adatto alle famiglie poiché piacerà sia ai grandi, ma anche ai più piccoli. La protagonista è Raya, una guerriera solitaria, forte e determinata che inizia un viaggio per cambiare il destino del suo popolo, ma anche il suo modo di vedere le cose. Le colonne sonore sono a cura di James Newton Howard, compositore che per otto volte è stato nominato agli Oscar ed ha vinto diversi premi.

Ed a te piacciono i film di animazione? In questo periodo vai al cinema o preferisci restare a casa? Ti aspettiamo nei commenti!