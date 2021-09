Il periodo che stiamo vivendo ci ha dimostrato come tutto può cambiare da un momento all’altro. Per questo motivo, ci ha costretto a rivedere le nostre priorità e gesti che prima erano la nostra routine come assistere ad un concerto oppure andare al cinema, non lo sono più stati.

Le piattaforme di streaming hanno cercato di trovare una soluzione a tutto questo, un modo per andare incontro al loro pubblico e riuscire a battere la concorrenza. Ad esempio, Disney + ha creato sulla piattaforma di streaming un’apposita sezione con Accesso vip dove i telespettatori, pagando un surplus, possono assistere alle nuove uscite direttamente da casa loro senza andare al cinema. Infatti, il loro obiettivo era quello di far sentire al sicuro il pubblico, ma al tempo stesso permettergli di non perdersi le nuove uscite. Ovvio non sono mancati i problemi, come non pensare a Scarlett Johansson che ha intrapreso una guerra con la Disney proprio per la decisione di rilasciare il film Black Widow in contemporanea al cinema e su Disney + facendole perdere, così, importanti ricavi. Tuttavia ora è arrivato il momento di tornare alla normalità.

Encanto Disney

Giorno dopo giorno ci stiamo avvicinando sempre più alla normalità a cui eravamo abituati. La Disney ha deciso di abbandonare questa opzione per far tornare il pubblico alla vita di prima, farli tornare nelle sale cinematografiche senza avere più paura anche per poter aiutare il mondo del cinema che è stato investito da una grave crisi. D’ora in poi, quindi, tutti i film in uscita entro l’anno ed il prossimo anno faranno il loro debutto solamente al cinema ed, in un secondo momento, arriveranno sulla piattaforma streaming. Così come è successo per Raya e l’ultimo drago o per Mulan, sarà così anche per Encanto che uscirà al cinema il 24 novembre ed in streaming solo un mese dopo, il 24 dicembre. Stessa cosa per The Last Duel (15 ottobre), Ron – Un amico fuori programma (22 ottobre), Eternals (5 novembre), West Side Story (10 dicembre) e The King’s Man – Le origini (22 dicembre). In questo modo si spera di poter aiutare l’industria cinematografica a tornare a galla.

