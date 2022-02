Finalmente reso noto il trailer ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della follia, diretto da Sam Raimi. Ieri sera la clip è stata presentata durante la serata del Super Bowl 2022, grande evento sportivo che ha regalato, durante l’intervallo a metà partita, delle esibizioni stupefacenti, e anche la presentazione del secondo film di Doctor Strange.

Il film, che vede protagonista l’attore Benedict Cumberbatch, risente della mano del regista Raimi, famoso per la sua trilogia cult de La Casa, ma anche per la sua trilogia del primo Spider-man. Non mancherà quindi una sfumatura horror in Doctor Strange nel Multiverso della follia, particolarità che è già molto evidente nel trailer ufficiale del film.

Una cosa è certa, la trama si collegherà direttamente agli eventi raccontati in Spider-Man: No Way Home.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci mostra il trailer.

Analisi del trailer del film Doctor Strange nel Multiverso della follia

L’inizio del trailer di Doctor Strange nel Multiverso della follia ci mostra il chiaro collegamento con quanto visto in Spider-Man: No Way Home. Il Doctor Strange, per salvare il mondo ha infranto le leggi della realtà e ora le conseguenze non sono poche.

Risulta così essere d’obbligo un viaggio nel Multiverso, molto ben descritto dalla visionarietà di Sam Raimi. Incredibile anche l’interpretazione dell’attore protagonista, Benedict Cumberbatch, già nominato per gli Oscar 2022 per il suo ruolo ne Il potere del cane. Anche qui l’attore, già nelle poche scene del trailer, ci mostra la sua grandissima bravura interpretativa.

Si delineano poi i primi tratti che ci suggeriscono il villain, non de tutto mostrato, quando in una scena del trailer Strange viene condotto d’avanti ad una figura di spalle e senza capelli, che potrebbe essere Charles Xavier, il Professor X.

La visione del trailer rivela quindi a poco a poco tutto quello che ci aspetterà nel film, che sarà al cinema dal prossimo 6 maggio.

E tu cosa ne pensi di questo trailer? Lascia un commento per dire la tua su Doctor Strange nel Multiverso della follia.