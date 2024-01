Uno dei generi che piace maggiormente al pubblico, nell’ultimo periodo, è quello dei documentari. D’altronde ci permettono di conoscere al meglio la vita di un personaggio famoso. Spesso siamo portati a pensare che i personaggi noti a livello internazionale abbiano una vita semplice e che non abbiano mai fatto sacrifici. I documentari, invece, ci aiutano a scoprire i lati positivi ed i lati negativi della vita di questi personaggi dimostrandoci che, anche per loro, non sempre è andato tutto per il verso giusto.

Netflix sa bene che questo genere ha un ottimo riscontro da parte del pubblico e, per questo motivo, sta incrementando la lista dei titoli di documentari presenti nel suo catalogo. L’obiettivo del colosso di streaming è quello di confermarsi il numero uno anche quest’anno e continuare a battere la concorrenza dei diretti avversari quali Disney + ed Amazon Prime Video ottenendo un numero sempre maggiore di nuovi abbonati ed, al tempo stesso, fidelizzando gli abbonati di sempre. Ed il prossimo documentario in arrivo sarà su José Mourinho. È stato proprio l’allenatore portoghese ad averlo reso noto durante la conferenza stampa che ha tenuto allo stadio Olimpico in occasione della partita di Coppia Italia che ha visto la Roma vincere contro la Cremonese. Questo il suo annuncio:

L’allenatore José Mourinho

“Io non avevo ancora firmato con la Roma. La prossima settimana inizio con la mia serie Netflix che sarà un documentario gigante. Inizia giovedì. Ci sono cose che si sapranno solo lì e lì saprete che sono un pazzo totale. Non avevo ancora firmato con la Roma, avevo dato la mia parola e un altro club mi ha chiesto di rompere il compromesso. Quando uscirà la serie tutti mi diranno che sono uno stupido totale. Quando mi volevano il Portogallo e l’Arabia il primo a saperlo è stato il mio presidente. Non penso che loro parlino alle mie spalle con altri dato che io non l’ho fatto”.

Quindi le riprese del documentario su José Mourinho inizieranno settimana prossima, precisamente il giorno dopo il derby di Coppa Italia. Un documentario che arriva dopo quello su David Beckham che, sempre su Netflix, ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Per quanto riguarda la data di uscita sulla piattaforma di streaming non è ancora stata resa nota, ma sicuramente prima della metà di quest’anno sarà difficile vederla: è necessario fare le riprese, intervistare i diretti interessati, assemblare tutto il materiale, dedicarsi alla post produzione ed il tutto richiede tempi abbastanza lunghi. Una cosa, però, è certa, ovvero la curiosità dei tifosi e non solo di sapere come mai l’allenatore ha preso determinate decisioni e magari anche di poter conoscere qualche aspetto inedito della sua vita privata.

E tu ami vedere i documentari sui personaggi famosi? Ti piace la decisione di dedicarne uno a José Mourinho? Ti aspettiamo nei commenti!