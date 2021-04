A Doja Cat piace ravvivare abiti semplici con accenti accattivanti ed è esattamente ciò che i fan possono aspettarsi dalla sua ultima collezione con PrettyLittleThing.

La hitmaker di “Kiss Me More” ha appena lanciato la sua seconda linea con PrettyLittleThing, una collezione estiva, e ha rivelato che in passato voleva creare pezzi audaci e colorati perché non le piace confondersi con gli altri.

Ovviamente non mancano gli abiti nudi, tra cui un abito a portafoglio e un abito midi a coste.

Parlando con ESSENCE, ha detto: “Non mi piacciono le cose semplici. Se le faccio, aggiungo sopra qualcosa di interessante.”

Doja – che ha rilasciato la sua prima linea con il marchio fashion a novembre – ha ammesso che creare collezioni di moda è un sogno diventato realtà.

Ha detto: “Sono una fashion girl da quando ero bambina. [anche se] non avrei mai pensato di poter realizzare abiti. Ero innamorata di qualsiasi cosa creativa.”

“Ho scelto ciò che mi ha ispirato di più, e sento che questa collezione è una specie di suggerimento per la prossima”.

Nel frattempo, la star di ‘To Be Young’ ha indossato completamente il suo abito Givenchy trasparente e abbagliante agli MTV European Music Awards del 2020.

Ha detto: “Onestamente, indosserei quel vestito al supermercato. Lo indosserei ovunque. Lo indosserei anche per dormire.”