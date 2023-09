Sulla scia dell’enorme successo dell’ultimo progetto discografico, intitolato “Planet her“, Doja Cat ha lanciato in questi giorni un altro nuovissimo lavoro destinato a far parlare di sé, ovvero il suo quarto album in studio, “Scarlet“, il cui rilascio sul mercato è avvenuto lo scorso 22 settembre.

Tanti i brani interessanti presenti in esso, ma in questo articolo focalizzeremo l’attenzione soltanto su quello chiamato “Agora Hills“: qui di seguito ve ne lasciamo il significato e la traduzione del testo.

Buona lettura!

Significato di “Agora Hills”

Questo colorito singolo parla della focosa storia d’amore tra Doja Cat e il suo partner, una relazione che lei vuole rendere al più presto pubblica, per mostrare il compagno al mondo e vantarsi di lui, incurante di quale sia il pensiero in merito di chicchessia.

Curiosità: il titolo della canzone, “Agora Hills“, ha secondo le voci due possibili interpretazioni: da un lato, richiama il quartiere “Agoura Hills” di Los Angeles, dove la stessa artista è cresciuta; dall’altro, si rifà all’agorafilia, termine con cui si intende, nel campo della sessuologia, il desiderio di praticare del sesso in luoghi pubblici, e che può essere correlato al concetto di “esibizionismo“:

Traduzione del testo

[Intro]

Ooh

Sì, sì

[Ritornello]

Baciamoci e speriamo che ci notino (Ah)

Che gli piaccia o no

Voglio metterti in mostra

Voglio metterti in mostra

Voglio vantarmi (Yeah)

Voglio fare il nodo

Voglio metterti in mostra

Voglio metterti in mostra

[Post-Ritornello]

Voglio mostrarti

Sì, sì

Voglio farti vedere

Voglio farti vedere

Voglio mostrarti

Sì, sì

Voglio metterti in mostra

Voglio farti vedere

Voglio mostrarti

[Refrain]

Tieni la mia mano

Puoi colpire mentre loro guardano, ragazzo



[Interludio]

Allora, alle 9:30? Ci vediamo lì

No, riattacca tu, riattacca tu

[Verso 1]

Qualcosa di diverso in te

Adoro quando colpisce e schiaffeggia anche

Baby, fammi leccare i tuoi tatuaggi

È vero che mi piace il PDA, portalo in un posto squallido

Succhia in bagno

“Chi è quell’uomo con le mani grandi e forti sul suo culo nel club con i fotografi?”, Tesoro, sei tu

Rilassati sul sedile anteriore con il finestrino abbassato

Sono a dieci dita di distanza dal cruscotto per mangiare al fast food

Spero che tu riesca a sopportare il caldo, a mettere il tuo nome nelle strade

Abituati ai miei fan che ti guardano

Fanculo a quello che hanno detto, io non mi faccio fottere da quegli uccelli

Sono un gattino cattivo, non farti pugnalare con il dente di topo

I ragazzi si arrabbiano perché non mi scopo gli incels

Anche le ragazze mi odiano, con la pistola puntata al codino

Ti amo, voglio un grande brivido

Ragazzo non inciampare, dividerò un grosso conto

Ti porto in giro per il mondo, non devono capire

Sbattiglielo in faccia, mettile una pietra sulla mano

[Interludio]

Baby, puoi richiamarmi? Mi manchi

C’è così tanta solitudine nella mia villa

[Ritornello]

Baciamoci e speriamo che ci vedano (Ah)

Che gli piaccia o no

Voglio metterti in mostra

Voglio metterti in mostra

Voglio vantarmi (Yeah)

Voglio fare il nodo

Voglio metterti in mostra

Voglio metterti in mostra

[Post-Ritornello]

Voglio mostrarti

Sì, sì

Voglio farti vedere

Voglio farti vedere

Voglio mostrarti (Yeah)

Sì, sì

Voglio metterti in mostra

Voglio farti vedere

Voglio mostrarti

[Ritornello]

Tieni la mia mano

Puoi colpirmi mentre loro guardano, ragazzo

[Interludio]

Ah, scusate, stavo bevendo un sorso della mia birra analcolica

[Verso 2]

Perché l’amore è dolore, ma ho bisogno di questa roba (Yeah)

Scopiamo troppo bene quando i fagioli entrano in funzione

Come Fortnite, ho bisogno della tua pelle (Yeah)

Non me ne frega un cazzo di dove sia stato il tuo pene (Uh)

Ragazzo, tu sei l’unico, tu sei l’unico uomo

Io e te sui miei OnlyFans

Porca vacca, tu sei la Santa Trinità

Tienimi giù quando un buco ha bisogno di essere riempito

Sii la mia sicurezza, è la tua terapia

Con te, non mi trattengo

Quando ho bisogno di spazio, tu me lo dai

Quando mi ha spezzato il cuore, tu l’hai sistemato

Con una lunga passeggiata sulla spiaggia

Mi piace quando suonano il clacson per strada (Beep)

Quando ci vedono passare con la Jeep (Yeah)

Siamo un’intera dannata canna, siamo un’energia

Baby, potremmo cavalcare i nostri nemici

Vogliono tutti sapere come hai fatto ad arrivare a me

Lasciali sentire come si sentono ed essere filistei

Perché questo tipo di amore è l’epitome, ha detto

[Interludio]

Baby, mi stai letteralmente prendendo per il culo in questo momento

Perché mi stai tappando la bocca?

Mi stai tappando così forte che… non so cosa fare.

[Ritornello]

Baciamoci e speriamo che ci vedano (Ah)

Che gli piaccia o no

Voglio metterti in mostra

Voglio metterti in mostra

Voglio vantarmi (Yeah)

Voglio fare il nodo

Voglio metterti in mostra

Voglio metterti in mostra

[Post-Ritornello]

Voglio mostrarti

Sì, sì

Voglio farti vedere

Voglio farti vedere

Voglio mostrarti (Yeah)

Sì, sì

Voglio metterti in mostra

Voglio farti vedere

Voglio mostrarti

[Refrain]

Tieni la mia mano

Puoi colpire mentre loro guardano, ragazzo.