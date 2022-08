La cantante americana Doja Cat, star anche sui social, ha deciso di sorprendere il suo pubblico con un nuovo taglio di capelli. E ha spiegato cosa c’è dietro al cambio look, che ha coinvolto, non solo i capelli ma anche le sopracciglia.

Amalaratna Zandile Dlamini, questo il vero nome di Doja Cat, nel 2019 pubblica il primo vero album, anticipato da singoli di successo come Candy, che diventa in poco tempo virale su TikTok.

Il 30 Marzo dello stesso anno pubblica Amala, il disco che segna il suo debutto vero e proprio.

Il successo continua ad arrivare anche grazie ad altri singoli, tra cui il remix della traccia Juicy con Tyga. A Novembre pubblica il suo secondo album, Hot Pink, che si arriva fino alla 17esima posizione della classifica americana e giunge al successo anche in altre parti del mondo.

Tuttavia, il successo a livello mondiale arriva quasi per caso sempre su TikTok grazie a Say So, che divienta una hit riconosciuta ovunque. Nel 2020 avrebbe dovuto iniziare il suo primo grande tour in Nord America, con tanto di doppio spettacolo al Coachella, ma a causa del Coronavirus tutto è stato rinviato a data da destinarsi.

Dopo gli scatti pubblicati dalla star i fan hanno commentato il suo nuovo look e ne sono entusiasti.

Doja Cat spiega il perchè del suo nuovo taglio di capelli

Doja Cat, dopo aver pubblicato degli scatti con il nuovo taglio di capelli ed essersi mostrata con le sopracciglia rasate ha spinto i fan a chiedersi se stesse bene mentalmente ed emotivamente, l’artista a quel punto li ha implorati di lasciarla in pace, dicendo: “Sono ricca, sto bene”.

In un recentissimo video di TikTok, Doja Cat spiega il motivo del suo nuovo look, infatti la cantante ha deciso di rasarsi i capelli a zero perchè ama “stare senza capelli” e non sopportava più di indossare sempre parrucche diverse dovendosi concentrare su come apparivano i capelli. In questo modo si sente maggiormente a suo agio. Inoltre l’artista 26enne ha scelto di rasare anche le sopracciglia colorandole in vari modi.

“Mi sento come se non avessi mai avuto i capelli, comunque”, ha detto Doja. “Non mi piace avere i capelli. Non mi è mai piaciuto averli”.

Doja, nei giorni scorsi era già molto irritata con i fan anche prima che esprimessero preoccupazione per la sua salute mentale. Il 2 Agosto, ha twittato, “la gente è così fottutamente stupida e terrificante”, suscitando una serie di risposte combattive nei commenti. Invece di ignorare le risposte, Doja ha risposto ad alcuni di loro, offrendo parole di combattimento come “sei un fottuto nerd e non piaci a nessuno”.

A un certo punto, Twitter come azienda le ha impedito di rispondere alle persone, poiché ha pubblicato uno screenshot di messaggi più odiosi che aveva redatto e che non è stato mai inviato.

E tu, hai già visto il nuovo taglio di capelli di Doja Cat? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!