Doja Cat, cantante di Los Angeles classe 1995, sta diventando sempre più un nome conosciuto nel panorama della musica internazionale. Nonostante la giovane età, infatti, è già protagonista di brani di successo come Purrr! Nel 2014 che l’ha consacrata ed ora, proprio come aveva anticipato a marzo durante un’intervista, è in arrivo il suo terzo album in studio.

L’album si intitolerà Planet Her ed è stato anticipato dal singolo Kiss Me More in collaborazione con la cantautrice SZA e che ha riscosso un ottimo successo, arrivando nella top ten in Australia, Inghilterra e negli Stati Uniti. L’album di Doja Cat uscirà il 25 giugno, ma la bella cantante ha svelato, tramite i suoi social network, la tracklist ufficiale. Ciò che ha attirato l’attenzione sono le collaborazioni che la vedranno protagonista con capisaldi della musica americana e non solo come Ariana Grande, Young Thug, JID e The Weeknd. Duetti accolti con entusiasmo dai suoi fan che non vedono l’ora di sentire i nuovi brani.

Primo piano della cantante Doja Cat

La tracklist di Kiss Me More

Woman Naked Pay Day Feat Young Thug Get Into It (Yuh) Need to Know I Don’t Do Drugs feat Ariana Grande Love To Dream You Right feat The Weeknd Been Like This Options Feat JID Ain’t Shit Imagine Alone Kiss Me More Feat SZA

Ma le novità non finiscono qui. Prima dell’arrivo dell’album Planet Her, infatti, un nuovo singolo vedrà la luce e sarà Need To Know che debutterà in radio e sulle piattaforme musicali streaming domani, venerdì 11 giugno. In attesa di poter assistere al suo tour mondiale previsto per il 2020 e rimandato a causa della pandemia, non ci resta altro che aspettare l’uscita dell’album di Doja Cat.

Ed a te piace Doja Cat? Cosa ne pensi di queste collaborazioni? Ti aspettiamo nei commenti!