Dwayne Johnson (La mummia – Il ritorno, Hercules: il guerriero, Jumanji: The Next Level) è uno degli attori più pagati e più ricercati del momento. Da tutti conosciuto come The Rock, il mastodontico ex wrestler di terza generazione a quanto pare ama scherzare con i suoi fan. Se guardate il suo suo profilo ufficiale di Instagram, infatti, noterete quanto gli piace interagire con loro.

In questa veste di personaggio burlone Dwayne Johnson – che il prossimo 13 novembre sarà protagonista del film Red Notice del regista Rawson Marshall Thurber (Palle al balzo – Dodgeball, Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), che verrà trasmesso in anteprima sul canale in streaming Netflix -, è stato protagonista nelle ultime ore di uno scherzo nei confronti di alcuni turisti che gironzolavano nel quartiere in cui l’attore abita.

Dwayne Johnson, infatti, era alla guida della sua vettura quando, casualmente, ha avvistato un star tour bus, ovvero quegli autobus che abitualmente offrono ai turisti delle visite guidate nei quartieri delle celebrità con la speranza di riuscire ad incontrare qualche star.

Presa la palla al balzo, l’attore si accosta al mezzo e, prima di scambiare qualche fugace chiacchiera con i fortunati passeggeri del bus, ridacchiando tra sé chiede loro con una gran faccia tosta: “Hey gente, dove posso trovare The Rock?”.

Il profilo Instagram di The Rock

Il profilo Instagram di The Rock è molto variegato e, oltre alle anteprime sui suoi lavori futuri, la star di Hollywood ama anche interagire con i suoi fan. pubblicando foto divertenti, alcuni video ironici e l’immagine del suo bel faccione mentre fa dei monoghi che poi riporta sul web.

Proprio in uno dei questi video The Rock commenta l’incontro con il gruppo di turisti, scrivendo poi nei commenti frasi simpatiche che denotano il suo carattere gioioso, allegro e ironico:

“Ehi ragazzi, sapete dove posso trovare The Rock? ? Fermato accanto a un altro bus turistico che attraversa il mio quartiere. È bello far sorridere le persone questo fine settimana dell’11 settembre ~ cose come questa saranno sempre le parti migliori della fama. E assicuratevi che voi ragazzi andiate a dire a tutti i vostri amici a casa che “The Rock è molto più piccolo e non così bello di persona!!!” ? Buon fine settimana a tutti

E voi cosa ne pensate di Dwayne Johnson? Vi piace come attore? Vedrete il suo prossimo film? Siete curiosi di avere più notizie sulle avventure di The Rock? Scriveteci le vostre impressioni nei commenti!