Netflix ha deciso di investire ingenti risorse nel film Red Notice, nuova commedia d’azione che al momento vanta il budget più alto speso fino a questo momento dal servizio di streaming statunitense.

Il film, di cui vi abbiamo parlato qui, uscirà in streaming il prossimo 13 novembre su Netflix, e vanta un cast di tutto rispetto: Ryan Reynolds (Just Friends (Solo amici), Un segreto tra di noi, Fast & Furious – Hobbs & Shaw), nel ruolo di un delinquente incallito, truffatore internazionale, inseguito dal personaggio interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson (La mummia – Il ritorno, Hercules: il guerriero, Jumanji: The Next Level) che nel film interpreta un agente dell’Interpol. Con loro ci sarà anche la bella Gal Gadot (Innocenti bugie, Le spie della porta accanto, Assassinio sul Nilo), ovvero una donna misteriosa, molto abile nel furto di pezzi d’arte.

Partendo anche solo da questi nomi si capisce qual è stato l’investimento della rete, tre star hollywoodiane di peso e di tutto rispetto, che avranno certamente fatto gia di per sé lievitare il budget della rete. Se si pensa, poi, anche alla trama del film, si comprende quanto sia servito per realizzarlo.

Dwayne Johnson parla di quanto è stato costoso girare Red Notice

Le riprese di Red Notice sono state interrotte a causa della pandemia da Covid-19, e anche questo ha gravato sul costo totale del film. Dwayne “The Rock” Johnson, proprio nel momento in cui era stata data notizia che la pausa forzata era finita e si poteva riprendere a lavorare, aveva condiviso sul suo profilo personale di Instagram un’immagine che lo ritraeva per la prima volta con Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix.

Nella didascalia di quella foto ammetteva quanto fosse costoso il film che stavano girando:

“È il più costoso mai prodotto dal colosso dello streaming. Finalmente ci siamo incontrati. Felice di aver stretto la mano e parlato faccia a faccia con il nostro partner, il CCO di Netflix, Ted Sarandos. Ted ha fatto visita al nostro set di Red Notice ad Atlanta insieme al suo team di esecutivi. Sotto la sua leadership, Netflix ha rivoluzionato il business dei film e ha creato un paradigma dello streaming da far godere al mondo intero. Il nostro film, Red Notice, è il più grande investimento che Netflix ha prodotto finora. Grazie per la fiducia e l’aiuto. Si torna al lavoro. C’è da divertirsi“.

La trama di Red Notice

Attualmente si sa ancora molto poco della trama di Red Notice, a parte quali sono i ruoli degli attori principali, ovvero un truffatore, una truffatrice e un agente dell’Interpol che probabilmente li insegue. Ad oggi, però, non si sa molto di più di ciò che è stato dichiarato da Netflix:

“Red Notice è un sistema dell’Interpol di allerta globale per la caccia e la cattura dei criminali più ricercati al mondo. Quando un grosso colpo mette insieme il miglior profiler dell’FBI e due criminali rivali, non si può neanche immaginare cosa può succedere.“

Un film, quindi, intorno al quale c’è una grande attesa e moltissime aspettative. Red Notice, diretto da Rawson Marshall Thurber (Palle al balzo – Dodgeball, Come ti spaccio la famiglia, Skyscraper) e lo stesso regista ne ha curato anche la sceneggiatura originale. Il film ha iniziato la produzione lo scorso gennaio 2020, e anche in quel caso la notizia fu annunciata in precedenza da un tweet di Dwayne “The Rock” Johnson, che condividendo un video di Ryan Reynolds scriveva a dicembre 2019:

“Comincerò a girare un film (red notice) con questa persona a gennaio. Ci divertiremo un mondo”. A seguire è poi arrivata la conferma del primo ciak, sempre con un tweet del comunicatore Dwayne “The Rock” Johnson: “Signore e signori” – ha scritto sotto al post in cui appare, insieme a una bellissima Gal Gadot, fasciata in un abito rosso lungo e provocante, e a Ryan Reynolds in smoking, “il più grande film di Netflix arriverà nei vostri salotti il 12 novembre. Insieme al profiler più bravo dell’FBI ci saranno il ladro d’arte più ricercato del mondo e il più abile truffatore di sempre.”

L’attore ha ringraziato profondamente, proprio in quell’occasione, Netflix per la fiducia e per il grande investimento economico fatto decidendo di girare il film, il regista e i talentuosi (ma poco attraenti) co protagonisti. Ma il suo ringraziamento più grande va ai 205 milioni di iscritti alla piattaforma di streaming:

“State rendendo Red Notice il film più atteso del 2021. Vi ringrazio, ci vediamo a novembre!”, ha poi concluso The Rock.

E voi cosa ne pensate? Vedrete il film? Siete curiosi di avere più notizie su Red Notice? Scrivetecelo nei vostri commenti!