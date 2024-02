Angelina Mango trionfa a Sanremo 2024 con “La Noia” e supera Geolier

Nella notte, oltre le due e mezza, si è conclusa l’edizione numero 74 del Festival di Sanremo. Angelina Mango si è imposta come la grande vincitrice con il brano “La Noia“, lasciando Geolier al secondo posto. Un finale che non sfugge a dibattiti, in particolare riguardo al meccanismo di votazione. La Rai ha annunciato che verrà considerata una revisione del sistema attuale di voto, secondo quanto comunicato da Fabrizio Casinelli, responsabile stampa dell’ente.

A Lagonegro, piccolo centro di origine della cantante, si sono tenuti festeggiamenti per il successo di Angelina.

Angelina Mango esprime la sua felicità e gratitudine in un’intervista, sottolineando il valore immenso del riconoscimento ricevuto. Contemporaneamente, il Codacons solleva questioni sulla trasparenza del televoto, chiedendo chiarezza e trasparenza sull’esito delle votazioni.

Il significato di “La Noia”, un inno alla vita

“La Noia” di Angelina Mango si distingue come un’opera di profonda riflessione sulla vita. Contrariamente alla noia intesa come vuoto esistenziale, il brano celebra la noia come momento di pausa e riflessione, necessario per apprezzare pienamente la vita. Il testo invita ad accettare la vita in tutte le sue sfaccettature, trovando nella sofferenza e nell’inattività gli insegnamenti per godere dei momenti di gioia. Angelina Mango, attraverso il suo brano, invita ad abbracciare la vita attivamente, accettando e trasformando i momenti di stasi in opportunità di crescita e rinnovamento.

La decisione della giuria: una scelta meritata

La scelta di premiare “La Noia” si rivela come un riconoscimento al valore artistico e al messaggio positivo veicolato dalla canzone. Nonostante il televoto coinvolga un pubblico ampio e variegato, spesso non esperto in materia musicale, la giuria ha dimostrato di saper riconoscere e premiare un’opera di particolare spessore artistico e culturale, confermando la decisione come meritevole e in linea con i principi di qualità, tradizione e innovazione che dovrebbero guidare la selezione del vincitore del Festival di Sanremo.