Un altro anno è quasi giunto al termine ed è arrivato il momento di fare i conti con le cose che abbiamo amato di più e quelle che ci sono piaciute un po’ di meno. Qui su Wonder Channel ci divertiamo sempre a fare qualche classifica: vogliamo regalarmi dunque anche quest’anno una tra quelle più apprezzate.

Scopriremo oggi quali sono le donne più belle del 2022.

Si sa che come molte altre cose la bellezza è soggettiva e non sempre i può mettere tutti d’accordo…ma questa classifica in realtà si baserà principalmente grazie ai risultati di uno studio di calcoli matematici della Sezione Aurea applicati alle ultime tecnologie di mappatura facciale dal team di un centro di chirurgia estetica di Londra. Secondo questi studi, scopriamo insieme quali sono le donne più belle di quest’anno.

E voi sarete d’accordo?

10 Taylor Swift All’ultimo posto, seppur non per importanza, troviamo Taylor Swift: reduce dal grandissimo successo del suo ultimo Album, “Midnights”, ci ricorda sempre del suo essere instancabile. Un puro talento oltre che di una bellezza più unica che rara. D’altronde gli occhi color oceano e i capelli biondi sono sempre una garanzia, soprattutto quando abbinati – spesso come fa lei – a un fiammante rossetto rosso. Cara Taylor, rimani sempre il nostro “Wildest Dream”.

9 Ana De Armas Quest’anno ha fatto tanto parlare di sè per aver prestato il volto ad una delle icone femminili più popolari di sempre, la grande Marilyn Monroe. Stiamo parlando di Ana De Armas, di 34 anni e originaria di Cuba. Un viso peculiare e occhi di un colore indefinibile la rendono oggi una delle donne più belle del mondo. Sicuramente da tenere d’occhio quest’anno durante la stagione delle premiazioni.

8 Kim Kardashian Famosissima, ricchissima e…bellissima. Una combo perfetta per Kim Kardashian che con la sua pelle olivastra e occhi e capelli corvini fa sempre parlare di sè.

7 Megan Fox (Foto di Robert Smith/Patrick McMullan via Getty Images) Saranno gli occhi azzurri in contrasto con i capelli neri, le labbra carnose o semplicemente perchè da sempre considerata una delle donne più sexy del mondo, ma sicuramente Megan Fox non poteva mancare da questa classifica. La famosa protagonista del film “Jennifer’s Body” ha sempre fatto molto parlare di sé: impossibile non innamorarsi del sua presenza scenica. Attualmente si gode il fidanzamento con il cantante Machine Gun Kelly.

6 HoYeon Jung Il nome non vi dice nulla? Tranquilli, vi rinfresco io la memoria. HoYeon Jung è la bellissima attrice protagonista di Squid Game (di cui qui potete leggere la nostra recensione), serie TV coreana di Netflix che ha letteralmente spopolato lo scorso anno oltre che vinto numerosi premi. HoYenon non ha brillato solo per la sua eterea bellezza ma anche per la bravura. La giovane è anche una supermodella.

5 Bella Hadid Dopo due anni di fila in cui era sempre in cima alla classifica, quest’anno dovrà accontentarsi di un posto più in basso, ma rimane comunque una delle donne più belle del pianeta. Di chi stiamo parlando? Di Bella Hadid naturalmente, la supermodella statunitense che ruba i cuori di tutti. L’avrete inoltre riconosciuta da una delle ultime sfilate di moda a Parigi in cui per la prima volta nella storia le è stato letteralmente dipinto addosso un vestito con una tecnica moderna, con il quale ha poi sfilato davanti a tutti.

4 Beyoncé (Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images) Meravigliosa, sempre solare e sorridente e con talento da vendere. Ebbene sì, Beyoncè non è solo stupenda ma è soprattutto una cantante bravissima che non si stanca mai di stupirci. Quest’anno la scienza l’ha decretata una delle donne più belle del mondo (forse non serviva quella però per averne la certezza).

3 Ariana Grande All’ultimo gradino del podio la bellissima e talentuosa Ariana Grande, considerata praticamente perfetta non solo dai suoi fan ma anche dalla scienza.

2 Zendaya Per noi la vera vincitrice morale: Zendaya è al secondo posto in quesa classifica non solo per la sua bellezza ma per il suo talento e carisma. Possiamo dire che questo sia stato il suo anno: ha concluso progetti come l’ultimo film di Spiderman, “No Way Home”, poi ancor “Dune” per passare per Euphoria, serie tv per la quale ha recentemente vinto il suo secondo Emmy.