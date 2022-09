Zendaya è un’attrice ed una cantante degli Stati Uniti classe 1996. Senza dubbio si tratta di uno dei nomi che sta diventando sempre più conosciuto nel mondo dello spettacolo. La sua bellezza si nota facilmente, ma ciò che la contraddistingue è il talento che l’ha portata, in breve tempo, ad essere una delle attrici più amate ed apprezzate nel mondo.

Nel 2017 prende parte al film Spider-Man: Homecoming dove veste i panni di Michelle MJ Jones per poi continuare nei sequel Spider-Man: Far From Home nel 2019 e Spider-Man: No Way Home nel 2021. Tuttavia il vero successo lo raggiunge nel 2019 quando interpreta Rue Bennett in Euphoria, serie tv di grande successo, che segna l’inizio ufficiale della sua carriera che l’ha vista anche prendere parte a Malcom & Marie e Dune, entrambi film di successo mondiale. Ed ora arriva la conferma che Zendaya è una regina da record. Questa notte, infatti, sono andati in scena gli Emmy Awards 2022 al Microsoft Theatre di Los Angeles, ovvero la premiazione dei programmi televisivi più importanti di tutta l’America. Zendaya ha brillato su tutti i presenti dimostrando, ancora una volta, di essere una icona fashion grazie al suo look che non passa certo inosservato: maxi abito total black ed elegante della Maison Valentino, il tutto arricchito da gioielli Bulgari ed una fascia di raso nero tra i capelli. Un look che ha lasciato tutti con la bocca aperta per il suo charme. Ma come se non bastasse, ieri, è stata una serata molto importante per l’attrice che è entrata nella storia.

Zendaya con il suo Emmy Awards

Infatti, Zendaya è stata la prima donna di colore che è riuscita a vincere per due volte un Emmy Awards come migliore attrice protagonista in una serie drammatica. Ovviamente questo grazie al ruolo interpretato in Euphoria. E proprio con Euphoria aveva ottenuto già un altro record nel 2020 quando è stata la più giovane attrice drammatica a vincere la tanto ambita statuetta. Quest’anno, però, non è riuscita ad ottenere il bis anche come produttrice poiché Euphoria è stato battuto da Succession nella categoria migliore serie drammatica. L’attrice non è riuscita a trattenere la commozione ed, una volta salita sul palco, ha rivelato di essere onorata di aver lottato con attrici incredibili che rappresentavano la sua categoria come Sandra Oh, Laura Linney, Jodie Comer, Malenia Lynskey e Reese Witherspoon per poi, ovviamente, ringraziare il cast e lo staff della serie tv Euphoria. Queste le sue parole:

“Grazie per aver creato uno spazio così sicuro per realizzare questo show così difficile. Vi amo così tanto. Grazie all’Accademia, grazie ai miei amici e alla mia famiglia, alcuni dei quali sono qui stasera. Grazie a Sam Levinson per aver condiviso Rue con me. Grazie per aver creduto in me, anche nei momenti in cui non credevo in me stessa. Chiunque abbia amato una Rue, o si senta come una Rue, voglio che voi sappiate che sono così grata per le vostre storie, le porto con me e le porto con lei. Quindi grazie mille”.

