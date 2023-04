Un periodo estremamente sofferto per il cantautore inglese Ed Sheeran, quello che lo ha portato a comporre il suo nuovo disco “–” (Subtract), la cui uscita è fissata per il prossimo 5 di maggio.

Ne avevamo avuto un assaggio solo poco tempo fa con “Eyes closed“, intenso e malinconico brano estratto proprio da tale album e dedicato all’amico scomparso Jamal Edwards, ed anche oggi, venerdì 21 aprile 2023, Ed Sheeran è tornato a regalarci un’altra canzone che sarà presente in “–“.

Si chiama “Boat” e per riportare le parole dello stesso artista in merito:

“Questo è il primo brano che ho scritto e finito per il mio nuovo disco, è da qui che tutto è cominciato e rappresenta dunque un modo perfetto per iniziare l’album”.

Scopriamo dunque subito, qui di seguito, il significato e la traduzione del testo di “Boat“!

Significato di “Boat”

Nel singolo, come fa intendere il titolo, Ed Sheeran afferma di sentirsi come su una nave, in costante balia delle onde, a volte tranquille e pacifiche, altre tumultuose, le quali però, in ogni caso, è sicuro che non riusciranno a scalfire la sua imbarcazione, simbolo della sua voglia di vivere.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Sono entrato attraverso le braci

Sono rimasto fuori per la brezza

Ho bisogno di sentire elementi che mi ricordino

Che c’è bellezza anche quando tutto è cupo

[Pre-Ritornello]

Sono rimasto fuori molto tempo prima che le luci si spegnessero

Perché respiro? Oh, lo so

[Ritornello]

Più amo, meno lo sento

I tempi che ho saltato non sono mai stati reali

Dicono che tutte le cicatrici guariranno, ma io lo so

Forse non guarirò

Ma le onde non romperanno la mia barca

Ma le onde non spezzeranno la mia barca

[Verso 2]

Le pietre si infrangono sulla passerella

Il vento corre tra gli alberi

Terrò gli occhi aperti

I ricordi sono sempre inferiori

Di quello che avremmo potuto essere

[Pre-Ritornello]

Sono stato lasciato fuori molto prima dell’ultima chiamata

Di cosa ho bisogno? Oh, lo so

[Ritornello]

Più amo, meno lo sento

I tempi che ho saltato non sono mai stati reali

Dicono che tutte le cicatrici guariranno, ma io so che non ci saranno più

Forse non guarirò

Ma le onde non romperanno la mia barca

Ma le onde non romperanno la mia barca

[Ponte]

Ma le onde non romperanno la mia barca

Le onde non romperanno la mia barca

[Ritornello]

Più amo, meno lo sento

Le volte che ho saltato non sono mai state reali

Dicono che tutte le cicatrici guariranno, ma io so che non ci saranno più

Forse non lo farò

E le onde non romperanno la mia barca.

Avete già ascoltato questa canzone? Diteci le vostre opinioni nei commenti!