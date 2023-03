Uscirà il prossimo 5 maggio e si chiamerà “Substract“: stiamo parlando del nuovissimo progetto discografico messo in cantiere da Ed Sheeran.

In attesa che arrivi quel giorno tanto atteso, però, il cantautore britannico ha deciso di deliziare i suoi moltissimi fan con un brano in uscita oggi, venerdì 24 marzo 2023, estratto proprio dal sopracitato album, del quale rappresenta la traccia numero 3.

La canzone in questione si intitola “Eyes closed“, ed è stata annunciata da Ed Sheeran sul proprio profilo Instagram, tramite un post in cui l’artista ha anche affermato di volerla dedicare a tutte le persone che soffrono perché hanno perduto un individuo a loro caro.

Scopriamo allora più nel dettaglio il significato e la traduzione di “Eyes closed“.

Significato di “Eyes closed”

“Eyes closed” è un singolo malinconico ed estremamente sentito, all’interno del quale Ed Sheeran esprime con profonda tristezza il senso di vuoto causato in lui in seguito alla morte di una persona amata, riferendosi in particolare al suo grande amico Jamal Edwards, imprenditore musicale scomparso per un arresto cardiaco il 20 febbraio 2022 e al quale Sheeran aveva già dedicato il brano “F64“.

In realtà “Eyes closed” è stato concepito dal cantautore prima della morte di Edwards, riferendosi più in generale al mix di emozioni dolorose inevitabilmente provate quando si perde qualcuno di caro, ma, in seguito alla scomparsa dell’amico, la canzone ha assunto una piega decisamente più introspettiva e personalmente sentita.

Nel corso del testo, Ed Sheeran racconta di come ogni cosa che fa o vede gli riporti alla mente il volto di chi ormai non c’è più, dei loro momenti vissuti insieme, della loro porzione di esistenza condotta l’uno accanto all’altro; il fatto di ballare tenendo gli occhi chiusi sembra essere l’unica medicina in grado di placare, anche se solo parzialmente, il dolore del suo cuore ferito.

Traduzione del testo

[Verso 1]

So che è una cattiva idea

Ma come posso aiutarmi?

Ci sono stato immerso per quasi tutto l’anno

E ho pensato che un paio di drink potessero aiutare

È passato un po’ di tempo

Facendo i conti con le carte che la vita mi ha dato

Sto ancora trattenendo queste lacrime

Mentre i miei amici sono altrove

[Pre-ritornello]

Mi immaginavo quest’anno un po’ diverso quando è arrivato febbraio

Sono entrato nel bar, mi ha colpito così duramente, oh, come può essere così pesante?

Ogni canzone mi ricorda che non ci sei più e sento che mi si forma un nodo in gola

Perché sono qui da solo

[Ritornello]

Sto ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

E il tempo si muove così lentamente

E non so cos’altro potrei fare

Quindi continuerò a ballare con gli occhi chiusi

[Post-Chorus]

Occhi-occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi-occhi

Così continuerò a ballare

[Verso 2]

La delusione è di nuovo qui

E penso che tornerai presto a casa

Una parola mi riporta dentro

Allora ci sono solo io in questa stanza

Credo di poter fingere

I colori sono più che blu

Ma ho perso più del mio amico

Non posso fare a meno di sentire la tua mancanza (Yeah, yeah, yeah)

[Pre-Ritornello]

Mi immaginavo questo mese un po’ diverso, nessuno è mai pronto

E quando succede ti ritrovi in un buco, oh, come può essere così pesante?

Tutto cambia, niente è più come prima, ma la verità è che ora non ci sei più

E la vita va avanti



[Ritornello]

Quindi sto ballando con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

E il tempo si muove così lentamente

E non so cos’altro posso fare

Quindi continuerò a ballare con gli occhi chiusi

[Post-ritornello]

Occhi-occhi-occhi-occhio

Occhi-occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi-occhi

Quindi continuerò a ballare con i miei

Occhi

Occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare

[Ponte]

Stanno chiudendo il bar, stanno pulendo il pavimento

E tutti sono già a casa

Ma io sono da solo

[Ritornello]

Ballo ancora con gli occhi chiusi

Perché ovunque io guardi, ti vedo ancora

Il tempo scorre così lento

E non so cos’altro potrei fare

Quindi continuerò a ballare con gli occhi chiusi

[Post-ritornello]

Occhi-occhi-occhi-occhi

Occhi-occhi-occhi-occhi (chiusi)

Occhi-occhi-occhi-occhi

Oh, continuo a ballare con i miei

Occhi

Occhi (chiusi)

Occhi

Oh, continuo a ballare con i miei

–

Avete già ascoltato questa canzone? Diteci le vostre opinioni in merito nei commenti!