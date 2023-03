Ed Sheeran è un cantautore del Regno Unito, classe 1991. Nonostante la sua giovane età, è senza dubbio uno dei cantanti più amati nel mondo grazie al suo talento, ma soprattutto grazie alla sua capacità di emozionare il pubblico con le sue canzoni. È stato il protagonista di brani di successo come Shape Of You, Perfect, Bad Habits, Galway Girl, Castle on the Hill per citarne alcuni.

Molto amato da tutti, è al centro dell’attenzione mondiale sia per il suo talento, ma anche per alcuni fatti che lo hanno visto protagonista nell’ultimo periodo. Come la decisione di dover rinunciare a suonare il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III perché si troverà negli Stati Uniti. Un artista che piace, ma a piacere è soprattutto il ragazzo che c’è dietro: una vita semplice rispetto a molti suoi colleghi. Ed Sheeran, infatti, ha sposato la donna che ama da sempre, è un padre amorevole e sempre presente per la sua famiglia. Nell’ultimo periodo è sempre di più la curiosità di conoscere la vita di determinati personaggi famosi. Ad esempio, Netflix ha deciso di puntare sul documentario Formula 1: Drive to Survive per permettere al pubblico di conoscere il mondo dorato delle corse e tutti i suoi retroscena. Ma non mancano certo i documentari che vedono protagonisti i nomi del mondo musicale e non solo.

Ovviamente Ed Sheeran non poteva essere da meno e, per questo motivo, è in arrivo Ed Sheeran: Oltre La Musica. Una docuserie che parlerà del cantante, del suo mondo, della sua infanzia e che porterà a galla i difficili problemi che ha vissuto nel corso della sua vita come quando era un timido bambino balbuziente fino alla sua forza di volontà che lo ha portato a diventare uno dei nomi più amati della musica di tutto il mondo. È la prima volta che Ed Sheeran si mette a nudo e ci fa entrare nella sua vita privata. Non mancheranno immagini di repertorio, interviste ai suoi cari ed ai suoi amici, ma soprattutto non mancheranno i suoi pensieri sul mondo e sulla musica, così come i suoi sacrifici fatti. Quattro episodi che faranno il loro debutto su Disney + mercoledì 3 maggio. A tal proposito, Avo Davis, il presidente di Disney Branded Television, ha affermato che:

“In questa docuserie, riveleremo un lato di Ed Sheeran che i fan non hanno mai visto prima. Insieme a Fulwell 73, abbiamo creato qualcosa di veramente autentico e personale che non solo intratterrà il pubblico, ma lo ispirerà anche a sognare in grande e a perseguire le proprie passioni. Questa serie in quattro episodi svela il vero uomo che si cela dietro le hit, mostrando Ed in un modo completamente diverso dopo un anno tumultuoso dal punto di vista personale e professionale. Per noi è stato un onore realizzare questa serie”.

Il cantante Ed Sheeran

Ed anche il cantante britannico ha voluto dire la sua e spiegare il motivo per cui ha accettato questa proposta:

“Sono sempre stato molto cauto nella mia vita personale e privata; l’unico documentario che ho realizzato è stato quello incentrato sulla scrittura delle mie canzoni. Disney mi ha contattato per realizzare un documentario in quattro episodi e mi è sembrato il momento giusto per aprire la porta e far entrare il pubblico. Spero che piaccia”.

E sicuramente Ed Sheeran: Oltre La Musica piacerà al pubblico perché questi sono i titoli che vanno maggiormente nell’ultimo periodo. Infatti, siamo portati a pensare che i personaggi famosi abbiano una vita tutta rose e fiori, senza problemi, ma invece i documentari ci dimostrano che non è così e ci fanno capire che sono anche loro degli esseri umani con momenti difficili vissuti nel corso della loro quotidianità. Ma adesso scopriamo insieme cosa aspettarci dai quattro episodi della docuserie che arriveranno il 3 maggio:

Love: Ed Sheeran parte dall’inizio, dalla sua adolescenza difficile come quando veniva ignorato dall’industria musicale. Fino al suo incontro, nel 2010, con Jamal Edwards che gli suggerisce di usare il mondo virtuale per trovare il suo pubblico.

La nascita della canzone Perfect, dedicata a quella che era la sua compagna di scuola e che poi è diventata sua moglie, fino al racconto della loro bellissima storia d’amore. Ed Sheeran pare avere finalmente tutto: una bella famiglia, una moglie innamorata, il successo, ma purtroppo tutto può cambiare da un momento all’altro e si rende conto che l’unica cosa che si può fare è quella di adattarsi. Loss: nel secondo episodio Ed Sheeran, in compagnia della moglie e dei genitori, ci racconta la sua decisione di lasciare gli Stati Uniti e di tornare a vivere nella sua città natale in Inghilterra. Ci presenta i suoi amici di sempre, quelli per cui lui è semplicemente Ed e non un personaggio famoso fino alla morte di Jamal Edwards, il suo migliore amico. Una notizia che lo spiazza e che non si aspettava, decide così di rifugiarsi nel lavoro. Focus: ancora in lutto per la perdita del suo migliore amico, Ed Sheeran trova conforto nella sua vita professionale. Gira 14 video per il suo album, realizza uno dei suoi sogni di sempre, ovvero esibirsi con Eminem alla Rock N Roll Hall of Fame. Ma la moglie Cherry ha paura e sa che il marito sta usando il lavoro come una distrazione, per non pensare a ciò che è successo. Balance: nell’ultimo episodio è tempo di bilanci. Ed Sheeran parte per gli Stati Uniti per il suo tour, ma nel frattempo arrivano buone notizie sulle condizioni di salute della moglie. I due, così, riflettono sulle difficoltà che hanno vissuto nell’ultimo anno, ma soprattutto sui trionfi che hanno raggiunto. Uniti ed innamorati come non mai, sono pronti per vivere un futuro più roseo e felice.

E tu sei un fan di Ed Sheeran? Cosa ne pensi di questa docuserie in arrivo sul cantante britannico? Ti aspettiamo nei commenti!