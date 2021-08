Nelle ultime ore sembrano parlarne proprio tutti: Elettra Lamborghini è incinta? Ma da dove nasce questo dubbio che sta facendo chiacchierare tutti i fan e i follower del mondo della bella pop star?

E’ passato ormai un anno dal matrimonio di Elettra con Afrojack, e probabilmente i due vorranno prima o poi coronare il sogno di diventare genitori. Ma cosa fa pensare che quel momento sia giunto?

Il post di Elettra Lamborghini che ha dato il via ai rumor

A far partire questa chiacchiera da social è stato un post, o meglio, una foto postata da Elettra Lamborghini sulla sua pagina Instagram ufficiale. Elettra è in posa, a Mikonos, dov’è in vacanza con suo marito, e scrive a commento dell’immagine “Saluti da noi 3”. Una frase che a tutti è sembrata subito sospetta.

A chi potrebbe infatti riferirsi Elettra se non a lei, suo marito e un bambino che porterebbe in grembo?

Purtroppo al momento niente è stato confermato dalla pop star, ma non sono arrivate nemmeno smentite, quindi il mistero è ancora in piedi e continua ad alimentarsi sul web, di commento in commento.

Speriamo che, quanto prima, la bellissima Elettra ci faccia sapere qualcosa in più sul suo presunto stato interessante. Nel frattempo, continuiamo a tenere sott’occhio i suoi profili social.

E tu cosa ne pensi? Credi anche tu che Elettra Lamborghini sia incinta? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.