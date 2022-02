Si tratta di uno dei titoli più amati dal pubblico. Stiamo parlando di Elite. La serie tv spagnola ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018 ed ha all’attivo 4 stagioni con la quinta già pronta (le riprese sono terminate la scorsa estate a Madrid) ad arrivare sul piccolo schermo quest’anno. Il pubblico non vede l’ora di sapere quali novità porterà il quinto capitolo e soprattutto cosa combineranno i giovani studenti della rinomata scuola Las Encinas. Nel frattempo, nonostante la quinta stagione non sia ancora andata in onda, è già stata confermato anche il sesto capitolo. D’altronde non è una novità: quando Netflix è consapevole che un titolo ha successo gioca d’anticipo e si porta avanti per poter battere la concorrenza dei diretti rivali come Amazon Prime Video e Disney +.

La sesta stagione di Elite dovrebbe vedere le riprese iniziare a breve. Abbiamo già scoperto che ci sarà una new entry nel cast. Si tratta di Carmen Arrufat, attrice di Castellon de la Plana classe 2002 che, nonostante la giovane età, ha ottenuto una nomination come migliore attrice rivelazione ai Premi Goya del 2020 grazie al film La Inocencia. Tuttavia le novità non si fermano qui e siamo pronti per dare il benvenuto ad altri cinque nomi pronti a stravolgere la vita degli studenti di Elite, proprio come Netflix promette nel momento in cui li presenta:

“Non hanno ancora messo piede a Las Encinas e hanno già rivoluzionato tutto”.

Diego Martín, Manu Ríos, Carla Díaz e Martina Cariddi in Élite 4

Oltre la Arrufat, troveremo anche Alvaro De Juana, attore spagnolo classe 2002 che, come lei, ha preso parte alla serie Hit di TvE. Poi è la volta di Ana Cristina Bokesa, di Alex Pastrana e di Ander Puig che vestirà i panni dello primo studente transgender della storia dello show. I nomi scelti, al momento, non sono ancora molto famosi se non nel loro paese poiché hanno alle spalle poche esperienze nel mondo dello spettacolo e sui loro profili Instagram vantano solo migliaia di follower, ma sicuramente questa sarà per loro l’occasione giusta per farsi conoscere nel mondo e diventare volti noti. Non sappiamo ancora, esattamente, il ruolo che ricopriranno tutti, ma senza dubbio saranno dei nuovi studenti pronti a portare delle novità. Grande attesa per la quinta stagione che dovrebbe arrivare nel mese di giugno, mentre la sesta stagione di Elite dovrebbe fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo dicembre o, al più tardi, all’inizio del 2023 ed hanno tutti i presupposti per essere due capitoli di successo.

E tu hai già visto Elite? Cosa ti aspetti dall’arrivo di questi sei nuovi studenti a Las Encinas? Ti aspettiamo nei commenti!