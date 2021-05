Elizabeth Olsen, attrice di Los Angeles classe 1989, è diventata famosa a livello mondiale dopo aver vestito i panni della protagonista in WandaVision che è diventata la serie televisiva più vista in streaming. Nonostante la giovane età, la sua è una carriera in ascesa a cui ora si aggiunge un nuovo lavoro che la vede allontanarsi, momentaneamente, dalla Marvel e dalla Disney.

Elizabeth Olsen, infatti, è stata scelta come protagonista di Love and Death, nuova miniserie tv di HBO Max che vede come produttori Nicole Kidman e David E. Kelly, mentre la regia sarà affidata a Lesli Linka Glatter. La Olsen vestirà i panni di Candy Montgomery, una casalinga del Texas che, in una notte del giugno 1980, uccise con un’ascia Betty Gore, sua amica della Chiesa. Sappiamo che la serie tv si baserà sul libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs. Tuttavia non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese ne tantomeno quando il nuovo lavoro andrà in onda sul piccolo schermo. Nonostante questo, l’arrivo nel cast di Elizabeth Olsen è molto atteso. Kevin Beggs del Lionsgate Television Group ha affermato che:

La protagonista di WandaVision

“Non potevamo pensare a un’attrice più perfetta di Elizabeth Olsen per interpretare il ruolo della protagonista Candy. Il suo talento, il carisma e l’energia sono in grado di stregare il pubblico come nessun altro. Siamo orgogliosi di collaborare con un team creativo di livello mondiale, composto da Lesli, David e Nicole, per questa serie entusiasmante e intrigante portando un’altra produzione di livello ai nostri partner su HBO Max”.

Da parte sua l’attrice è entusiasta di questa nuova opportunità lavorativa e non vede l’ora di mettersi in gioco in Love and Death.

Ed a te piace Elizabeth Olsen? Sapevi che è la sorella minore delle gemelle Ashley e Mary Kate? Ti aspettiamo nei commenti!